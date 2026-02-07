본문 바로가기
Dim영역
국제
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

젠슨 황, 전례없는 빅테크 AI 지출에 "적절하고 지속가능"

이승형기자

입력2026.02.07 10:34

시계아이콘00분 44초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

"'닷컴버블' 때와는 달라…지난해 AI 변곡점 목격"

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 주요 빅테크(대형 정보기술 기업)의 인공지능(AI) 투자 규모에 대해 "적절하고 지속 가능하다"는 의견을 내놨다.


젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO). 로이터연합뉴스

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO). 로이터연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

황 CEO는 이날 미 경제방송 CNBC와의 인터뷰에서 "(AI에 대한) 수요는 하늘을 찌르고 있고, 여기에는 근본적인 이유가 있다"며 "우리는 한 세대에 한 번 있는 인프라 구축 시기에 와 있다. 인류 역사상 가장 큰 규모의 인프라 구축이다"라고 했다.

특히 최근 메타의 호실적을 언급하면서 "메타보다 AI를 더 잘 활용하는 기업은 없다"며 "그들은 이를 실적으로 보여주고 있다. 바로 그것이 그들이 그토록 공격적으로 투자하는 이유"라고 했다.


황 CEO는 지난 2000년대 초반의 '닷컴 버블'이 최근 AI 거품론에 자주 비견되는 데 대해서도 부정적인 입장을 보였다. 투자만 받고 실제 영업 활동을 하지 않은 기업이 많았던 당시와 달리 지금은 자사 그래픽처리장치(GPU)가 실제 업무에 100% 활용되고 있고, 6년 전 구형 GPU도 가격이 오를 정도로 수요가 높다는 점을 근거로 들었다. 그는 "(닷컴 버블 때는) 깔아놓고 쓰지 않는 '다크 파이버(유휴 광통신망)'가 있었다"며 "지금은 '다크 GPU'가 없다"고 단언했다.


또 오픈AI와 앤스로픽 등 AI 기업들이 이미 200억달러의 연환산 매출을 올리고 있다는 점을 지적하면서 "지난해 우리는 AI의 변곡점을 목격했다"고도 했다. '하이퍼스케일러'로 불리는 주요 AI 기업은 올해 자본지출(CAPEX) 예상액을 모두 합하면 6600억달러에 달한다. 엔비디아는 이 같은 주요 기술기업의 AI 투자 확대의 혜택을 가장 직접적으로 받는 기업으로 평가된다.




이승형 기자 trust@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"많이 잡힌다면서 가격 왜 이래?"…3000원 하던 국민생선 7000원 넘었다 "많이 잡힌다면서 가격 왜 이래?"…3000원 하던 국... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

산부인과 수술 장면 생중계…중요부위 노출에 5만명 몰려

"냄새~누가 할지 가위바위보"…봉사 온 40명 학생들 태도 논란

이범수, 이윤진과 파경 2년 만에 합의 이혼

"군사작전처럼 숨겼는데"…엘튼 존, 동성 부부 사생활 보도에 분노

차가운 우주…하지만 GPU는 식지 않는다?

젠슨 황, 전례없는 빅테크 AI 지출에 "적절하고 지속가능"

트럼프 "이란과 거래하는 나라에 추가 관세" 행정명령

새로운 이슈 보기