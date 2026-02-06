본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

사건사고

상설특검 "일용직 1년이면 퇴직금 지급해야"…'계속근로' 인정될까

염다연기자

입력2026.02.06 11:10

시계아이콘00분 51초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

쿠팡 지휘·감독 있었다면
퇴직금 지급해야한단 판단
하루 단위 계약하는 일용직
재판서 종속성 인정될지가 핵심

안권섭 상설 특별검사팀이 쿠팡풀필먼트서비스(CFS)의 전·현직 대표를 퇴직금법 위반 혐의로 기소하면서 '플랫폼 일용직의 퇴직금 대상성'을 정조준했다. 일용직 계약을 반복하더라도 실질적인 지휘·감독이 있었다면 퇴직금을 지급해야 한다는 판단인데, 법정에서는 '계속근로' 인정 여부가 최대 쟁점이 될 전망이다.

쿠팡 본사. 2025.12.01 윤동주 기자

쿠팡 본사. 2025.12.01 윤동주 기자

AD
원본보기 아이콘

6일 법조계에 따르면 특검팀은 지난 3일 엄성환 전 CFS 대표, 정종철 대표와 법인을 근로자퇴직급여 보장법 위반 등 혐의로 재판에 넘겼다. 퇴직금법은 계속근로기간 1년 이상이고 4주 평균 주간 근로시간이 15시간 이상이면 퇴직금 지급 대상이 된다고 규정한다.


특검팀은 쿠팡이 일용직을 대상으로 사직서를 받거나 주 52시간 근무 여부를 관리하고, 이른바 '블랙리스트' 명단을 작성해 관리한 정황 등을 사용자로서의 지휘·감독 증거로 보고 있다. 플랫폼 일용직 노동자도 반복 갱신된 계약 기간이 1년을 넘으면 퇴직금을 받을 수 있는 권리가 있다는 판단이다. 반면 쿠팡 측은 일용직 근로자의 자율성을 근거로 계속근로관계 성립을 부인하고 있다.

최대 쟁점은 일용직의 퇴직금 판단이다. 일용직은 하루 단위로 계약이 체결·종료되고 공백이 발생하기 쉬워, 재판에서는 근로관계의 상근성·계속성·종속성이 인정되는지가 핵심이 될 전망이다. 김단영변호사법률사무소의 김단영 변호사는 "쿠팡은 불특정 다수가 번갈아 근무하는 구조라 '상용직 지위'를 인정하기 어렵다는 취지로 다툴 것"이라며 "다만 일용직이라도 상근성과 소속성 등이 인정되면 퇴직금 지급 판단이 달라질 수 있다"고 말했다.


법조계에서는 쿠팡이 도입한 소위 '퇴직금 리셋 규정'의 위법 여부에도 주목하고 있다. 쿠팡은 근무 기간 중 단 한 번이라도 주당 근로 시간이 15시간 미만이면 근속 기간을 처음부터 다시 계산해왔다. 법무법인 마중의 권규보 변호사는 "퇴직금 리셋 규정은 퇴직금법 강행규정 위반으로 무효일 가능성이 크다"며 "관건은 쿠팡이 사용자로서 실질적인 지휘·감독을 했는지 여부가 될 것"이라고 분석했다.




염다연 기자 allsalt@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"바빠서 못한다더니 870만원 주면 해준다고?"…블라인드 '퇴사자 계정삭제' 비용 논란 "바빠서 못한다더니 870만원 주면 해준다고?"…블... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"55만원이래" '아이폰 에어'보다 가볍고 오래 쓰는데 가격은 3분의 1

"순대 한 점에 1000원?"…유명 프랜차이즈 바가지 순대에 '시끌'

임창용 파우치 도난 사건, "범인이 2명?… '일타쌍피' 용서"

"야망 있으시네" 대통령 자리 앉을 뻔한 정의선… 빵 터진 이재용

"햄버거에서 '금속 볼트' 나왔다"…치아 부서졌는데 본사는 "원인불명"

블라인드 퇴사자 계정 삭제 870만원"무료 창구 왜 닫았나"

테슬라·스페이스X 호재? 주목받는 태양광 ETF

새로운 이슈 보기