안병훈, 2언더파 공동 10위… '오늘도 순항'

LIV 골프 리야드 2R 공동 선두와 3타 차

구치와 디트리 공동 선두, 람 공동 4위

단체전 스매시 GC 선두, 코리안 GC 9위

안병훈이 LIV 골프 데뷔전에서 우승 경쟁을 이어갔다.

5일(현지시간) 사우디아라비아 리야드의 리야드 골프클럽(파72·7464야드)에서 열린 LIV 골프 2026시즌 개막전 리야드(총상금 3000만달러) 2라운드에서 버디 3개와 보기 1개를 적어냈다. 2언더파 70타를 보탠 안병훈은 공동 10위(7언더파 137타)에 자리했다. 10언더파 134타로 공동 선두인 테일러 구치, 피터 유라인(이상 미국), 토머스 디트리(벨기에)와는 3타 차다.

안병훈이 LIV 골프 2026시즌 개막전 리야드 2라운드 1번 홀에서 티샷을 하고 있다. 리야드(사우디아라비아)=로이터연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

안병훈은 2타 차 공동 4위에서 출발했다. 1번 홀(파4) 보기로 불안하게 시작했지만 3번 홀(파5) 버디로 분위기를 바꿨다. 이후 9개 홀에서 파 행진을 벌이다가 13~14번 홀 연속 버디로 선두권으로 올라섰다. 나머지 4개 홀은 모두 파를 기록했다.

안병훈은 2017년 미국프로골프(PGA) 투어에서 데뷔해 5차례 준우승을 거뒀다. 우승이 없는 선수 가운데 통산 상금 2153만5424달러(약 315억원) 1위다. 이번 시즌을 앞두고 LIV 골프로 전격 이적했다. 이틀 연속 상위권에 이름을 올리며 LIV 골프 첫 우승의 희망을 이어갔다.

욘 람(스페인)과 세바스티안 무뇨스(콜롬비아), 제이슨 코크랙(미국), 엘비스 스마일리(호주)가 1타 차 공동 4위(9언더파 135타)에서 추격전을 벌이고 있다. 세르히오 가르시아와 다비드 푸이그(이상 스페인)는 공동 9위(8언더파 136타)다. 이준석(캐나다) 공동 21위(5언더파 139타), 대니 리(뉴질랜드)와 앤서니 김(미국) 공동 29위(4언더파 140타), 송영한 공동 37위(2언더파 142타), 김민규는 공동 54위(2오버파 146타)에 자리했다.

단체전에서는 구치가 이끄는 스매시 골프클럽이 선두(30언더파)로 올라섰다. 전날 선두였던 토크 골프클럽은 2위(27언더파), 안병훈, 송영한, 김민규, 대니 리가 팀을 이룬 코리안 골프클럽은 9위(11언더파)에 자리했다. 단체전은 4명의 성적을 합산하는 방식이다.





노우래 기자 golfman@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>