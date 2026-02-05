김영록 전남도지사 "450조 규모 대기업 투자 유치한다"

대기업 150조·첨단산업 300조 유치 계획 밝혀

광주권·전남 동부권·서부권·남부권 특화 산업 조성

반도체·신재생에너지·로봇산업 등 구체적 방향제시

김영록 전남도지사는 5일 도청 4층 기자실에서 기자회견을 갖고 450조 규모 대기업 지역 투자 유치 계획을 밝히고 있다. 심진석 기자 AD 원본보기 아이콘

김영록 전라남도지사가 450조 규모 대기업 지방투자 유치를 본격 추진하겠다고 밝혔다.

김 지사는 5일 도청 4층 기자실에서 기자회견을 갖고 "어제(4일) 이재명 대통령과 기업 총수들이 함께한 청년 일자리와 지방투자 확대를 위한 간담회에서 삼성, SK, 현대, LG 등 대기업들이 300조원 규모 지방투자 계획을 발표했다"며 "전남도는 기업들의 지방투자 300조원 중 최소 150조 이상을 전남·광주로 유치하는 데 총력을 다하겠다"고 밝혔다.

이어 "더 나아가 7월 출범하는 전남·광주 특별시엔 신규 투자유치를 통해 별도로 300조원 규모의 첨단산업 유치를 이뤄나가겠다"고 설명했다.

구체적인 방향도 제시했다.

김 지사는 "AI·에너지 수도 전남도는 풍부한 재생에너지와 분산 에너지 특구의 강점을 살려 RE100을 실현할 안정적인 친환경 전력, 여기에 충분한 용수와 저렴한 산업 부지까지 모든 여건을 갖추고 있다"며 "전남 남부권은 반도체 혁신벨트, 서부권은 재생에너지 산업, 동부권은 석유·화학·철강, 로봇산업 등에 집중하겠다"고 말했다.

또 "광주권은 반도체 패키징 산업과 함께 광주 민·군 공항 이전부지 100만평에 반도체 클러스터 헤드인 첨단 융·복합산업 콤플렉스를 조성하고, 자율주행차 등 첨단 모빌리티 산업 등의 투자가 실현되도록 하겠다"고 밝혔다.

지역으로 기업이 내려올 때 실현 가능한 혜택에 관한 구상도 밝혔다.

김 지사는 "기업투자를 확대하기 위해선 국민성장펀드의 금리를 지역별로 차등 적용해야 한다"며 "기존 3%대 금리를 전남·광주에 투자하는 기업들은 1%대의 저리 자금을 활용할 수 있도록 전남도가 금융위원회와 즉각적인 협의에 나서겠다"고 강조했다.

끝으로 김 지사는 "최적의 여건을 기반으로 전남도는 기업들과 함께 우리 지역을 미래 첨단산업 중심지로 육성하겠다"며 "전남·광주특별시 320만 시·도민 모두에게 새로운 희망과 기회로 이어질 수 있도록 노력하겠다"고 덧붙였다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr



