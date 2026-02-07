"럭셔리에 강렬한 성능까지" 벤틀리 '더 뉴 컨티넨탈 GT S'

0-100km/h 가속 3.5초

최고속도 306km/h

벤틀리모터스는 한정판 퍼포먼스 모델 '슈퍼스포츠'로부터 영감을 받은 '더 뉴 컨티넨탈 GT S'와 '더 뉴 컨티넨탈 GTC S'를 공개했다.

'GT·GTC S'는 첨단 하이브리드 파워트레인과 컨티넨탈 GT 스피드의 섀시 제어 기술을 조합한 모델로, 퍼포먼스를 중시하는 고객을 위한 라인업이다. 4세대 컨티넨탈 GT S는 'S' 배지를 단 역대 벤틀리 중 가장 빠르고 강력하며, 전설적인 슈퍼스포츠와 동일한 드라이버 중심의 철학을 바탕으로 탄생했다.

벤틀리 더 뉴 컨티넨탈 GT S. 벤틀리모터스 AD 원본보기 아이콘

벤틀리 더 뉴 컨티넨탈 GT S. 벤틀리모터스 원본보기 아이콘

'하이 퍼포먼스 하이브리드' 파워트레인이 탑재돼 시스템 최고출력 680마력(PS), 시스템 최대토크 94.8kg.m의 성능을 발휘한다. 이는 기존 컨티넨탈 GT S보다 130마력 높은 출력으로, 최대 성능을 발휘할 경우 0-100km/h 가속을 단 3.5초 만에 주파하며 최고속도는 306km/h에 달한다.

하이 퍼포먼스 하이브리드 시스템은 이전 세대 W12 스피드 파워트레인 대비 출력과 토크, 퍼포먼스 등 모든 측면에서 더 우수한 성능을 발휘하며, 순수 전기 모드로 최대 80km(WLTP 기준)를 주행할 수 있다.

특히 컨티넨탈 GT 스피드·뮬리너 모델에만 탑재되는 '벤틀리 퍼포먼스 액티브 섀시'가 적용됐다. 능동형 AWD 시스템, 트윈 밸브 댐퍼, 전후 및 좌우 구동력 배분을 통한 토크 벡터링, 48V '벤틀리 다이내믹 라이드' 전자제어식 안티 롤 컨트롤 시스템 및 차세대 ESC 제어 소프트웨어로 구성된다.

벤틀리 더 뉴 컨티넨탈 GT S. 벤틀리모터스 원본보기 아이콘

벤틀리 더 뉴 컨티넨탈 GT S. 벤틀리모터스 원본보기 아이콘

벤틀리 더 뉴 컨티넨탈 GT S. 벤틀리모터스 원본보기 아이콘

역대 컨티넨탈 GT S 중 최초로 전자제어식 올 휠 스티어링과 eLSD가 적용된다. 이는 벤틀리가 제공하는 가장 진보하고 운전자 중심적인 시스템으로, 최상의 스포츠 감각과 주행 성능을 목표로 설계됐다.

인테리어는 세심한 디테일을 통해 고유의 시각적 아이덴티티를 완성한다. S 모델만을 위한 플루티드 시트와 두 가지 컬러의 실내 스플릿 디자인은 퍼포먼스에 집중된 드라이빙 환경을 조성하며, 스티어링 휠을 비롯해 변속 레버, 시트, 도어 인서트 등 주요 부위에는 부드러운 '디나미카(Dinamica)' 소재가 적용된다.

벤틀리모터스는 럭셔리 정점을 실체화한 컨티넨탈 GT 뮬리너, 궁극의 퍼포먼스를 지향하는 컨티넨탈 GT 스피드, 최상의 안락함과 우아함을 담은 컨티넨탈 GT 아주르에 이어 더 뉴 컨티넨탈 GT S를 추가하면서 컨티넨탈 GT의 풀 라인업을 구축했다. 더 뉴 컨티넨탈 GT·GTC S는 한국 시장에도 공식 출시된다. 국내 인도 시기 및 가격은 미정이다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>