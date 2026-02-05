경남도, 합천을 교통·관광 거점으로 육성…도민 상생 토크 개최

18번째 도민 상생 토크…'대장정 마침표'

남부내륙철도·달빛철도 추진

광역 고속도로망 확충 통해 합천을 중부내륙 교통·관광 허브로 육성

경상남도(도지사 박완수)는 지난 4일 합천문화예술회관에서 '도민 상생 토크'를 열고, 합천을 수도권과 경남, 영호남을 잇는 교통·관광 거점으로 육성하겠다고 밝혔다.

이날 행사에는 박완수 도지사와 김윤철 합천군수, 군민 등 250여 명이 참석해 지역 현안을 공유하고, 경남도와 합천군의 상생 발전 방안을 논의했다. 이번 상생 토크는 2023년 '합천군민과의 대화' 이후 3년 만에 마련됐다.

박 지사는 "합천은 오랜 역사를 가진 지역"이라며 "훌륭한 역사·문화의 중심지이자 관광거점으로서 발전 잠재력이 큰 곳"이라고 말했다. 또 합천을 중부내륙 교통의 요충지로 언급하며 남부 내륙철도 착공, 달빛철도 추진, 함양~울산 고속도로와 진천~합천~함안으로 이어지는 광역 고속도로망 확충 등을 통해 교통 중심지로서 역할이 커질 것이라고 밝혔다.

상생 토크 현장에서는 교통·도시계획·산업정책 등 지역의 중장기 과제부터 체육·관광 인프라, 생활 밀착 현안까지 다양한 건의가 이어졌다.

먼저 교통망 확충과 관련해 참석자들은 합천~함안 구간의 조기 착공을 요청하며 광역 접근성 개선 필요성을 강조했다. 도 관계자는 남부 내륙철도, 달빛철도 추진과 함께 고속도로망 확충 계획을 설명하며, 관련 사업 추진 과정에서 지역 의견을 반영하겠다는 뜻을 밝혔다.

인구소멸 대응과 지역 활성화를 위한 제도 개선 요구도 나왔다. 관광·휴양 개발을 추진하는 과정에서 지구단위계획과 용도지역 결정 권한이 이원화돼 사업 추진에 제약이 있다는 지적과 함께, 용도지역 결정 권한의 시군 위임을 요청하는 건의가 제기됐다. 이에 박 지사는 관계 부처와 협의해 시군이 계획 수립 과정에 함께 참여할 수 있도록 위임 방안을 검토하겠다고 말했다.

이어 산업·기업 유치 전략에 대한 논의가 이어졌다. 한 주민은 양수발전 등 에너지 인프라 변화에 맞춰 첨단·에너지 기업 유치를 위한 정책 다변화가 필요하다고 건의했다. 박 지사는 산업입지의 용도 전환 등을 선제적으로 준비하고, 인구소멸지역에 더 큰 인센티브를 제공할 수 있도록 제도·조례 개선을 포함한 대책 마련이 필요하다고 밝혔다.

공공시설 확충 건의도 제시됐다. 내년 도민체전 공동 개최를 앞두고 육상 보조경기장 설치 필요성이 제기되자, 박 지사는 "도민체전은 도가 책임지고 지원해야 한다"며 "육상경기 운영에 필수적인 보조경기장 설치를 포함해 필요한 체육시설 예산을 지원하겠다"고 밝혔다.

관광 인프라와 관련해서는 황매산 군립공원 방문객 증가에 따른 오수처리시설 확충 필요성이 논의됐다. 도 관계자는 현재 1일 70t 처리용량에 더해 약 30t 추가 확충이 필요하다고 설명하며, 시군 고유사업이지만 군 일부 부담과도 분담을 포함한 지원 방안을 적극적으로 검토하겠다고 밝혔다.

이와 함께 농축산업과 생활환경 개선을 위한 건의도 이어졌다. ▲우량암소 생산 기반 구축 지원 확대 ▲양돈지역 악취 저감 사업 확대 등이 제안됐고, 도는 사업 필요성과 현장 여건을 살펴 지원 방안을 검토하겠다고 했다. 또한 ▲대부배수장 노후 제진기 교체 등 노후 기반시설 정비 요구도 제기됐다.

지역 문화시설과 관련해서는 유림회관 조성과 예우개선 요청이 나왔다. 박 지사는 신축·리모델링 등 방안을 검토할 수 있도록 군에서 활용계획을 마련해 제출하면 도 차원의 지원 방안을 살피겠다고 밝혔다.

이날 행사는 지난해 1월부터 시작된 도민 상생 토크의 마지막 여정이었다. 2025년 1월 14일 고성군에서 시작한 도민 상생 토크는 이날 합천군을 끝으로 긴 여정을 마무리했다. 18개 시군에서 5000명이 넘는 도민이 참여했으며, 360건 이상의 의견이 도에 전달됐다.

한편, 박 지사는 같은 날 오전 합천군 먹거리 통합지원센터를 방문해 현장 종사자들을 격려하고 운영 현황을 살폈다. 합천군 먹거리 통합지원센터는 지역 농산물의 생산·가공·공급·소비를 연계해 선순환 체계를 구축하고, 농가소득 증대와 공급식에 양질의 식자재를 공급하는 대표적인 지역농업 상생 사례로 평가받고 있다.





