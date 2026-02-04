센서뷰, 방산 양산 매출 가시화…신규 산업 확장 전략 공유

유·무선 초고속 무선(RF) 연결 솔루션 및 레이더·안테나 전문기업 센서뷰 센서뷰 321370 | 코스닥 증권정보 현재가 3,650 전일대비 310 등락률 -7.83% 거래량 5,421,998 전일가 3,960 2026.02.04 15:08 기준 관련기사 [특징주]트럼프, 우크라이나 공격 지원 시사…방산주 강세[특징주]센서뷰, 퀄컴 mmWave 독점공급 '기술력'앞세워 프로브카드 양산 기대[클릭 e종목]"센서뷰, AI·자율주행 성장 수혜" 전 종목 시세 보기 close 는 4일 서울 여의도 금융투자협회 금융투자교육원에서 국내외 기관투자자를 대상으로 기업설명회(IR)를 개최하고, 사업 현황과 향후 성장 전략을 공유했다.

이번 기업설명회에서는 고주파 대역인 밀리미터파(mmWave) RF 통신 분야에서 축적해 온 기술 경쟁력을 바탕으로, 방산 분야를 포함한 기존 사업과 신규 산업 전반에 대한 전략을 소개했다.

센서뷰는 mmWave RF 통신 영역에서 케이블, 커넥터, 안테나 등 통신 부품을 공급하는 기업이다. 각 부품을 고객 요구에 맞춰 일체형 솔루션으로 제공하는 사업을 영위하고 있다. 고주파 환경에서도 신호 손실을 최소화하는 설계·제조 역량을 바탕으로 방산 및 첨단 산업 분야에서 적용 범위를 확대하고 있다.

특히 방산 분야에서 수입 대체를 위한 주요 국산화 개발 과제들이 양산 단계로 전환되고 있어 본격적인 양산 매출이 가시화되고 있다. 수익성 측면에서도 센서뷰 제품이 국산화로 이어질 경우 해외 제품이 형성하던 이익률을 확보할 수 있다고 설명했다.

글로벌 기술 경쟁력을 기반으로 ▲우주항공(6G 통신위성 안테나 서브시스템 과제) ▲인공지능(AI) 데이터센터(AEC 케이블 공급) ▲양자컴퓨팅(극저온 케이블 및 통합 모듈 공급) 등 신규 산업에서의 사업 기회 확대 전략이 제시됐다.

김병남 센서뷰 대표이사는 "방산 분야에서는 그간 진행해 온 주요 개발 과제가 양산 단계로 전환되며, 본격적인 양산 매출이 발생할 것으로 기대하고 있다"며 "글로벌 수준의 고주파 mmWave RF 통신 기술 경쟁력을 바탕으로 우주항공, AI 데이터센터, 양자컴퓨팅 등 신규 산업에서도 사업 기회가 확대되고 있다"고 말했다.





임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



