본문 바로가기
Dim영역
정치
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

우원식 의장 "지방분권형 개헌"…김경수 "균형성장 차질없게"

문혜원기자

입력2026.02.04 14:43

시계아이콘00분 32초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

우 의장, 국회서 김 지방시대위원장 접견

우원식 국회의장은 4일 국회에서 김경수 지방시대위원장을 만나 지방분권을 헌법에 담는 등 합의 가능한 개헌을 위해 최선을 다하겠다는 입장을 밝혔다.

김경수 지방시대위원회 위원장이 4일 국회에서 우원식 국회의장을 방문해 지방 소멸 문제 해결을 주제로 대화하고 있다. 연합뉴스

김경수 지방시대위원회 위원장이 4일 국회에서 우원식 국회의장을 방문해 지방 소멸 문제 해결을 주제로 대화하고 있다. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

우 의장은 이날 "지방분권은 지속가능한 대한민국을 위해 반드시 추진해야 할 과제"라며 이같이 말했다.


우 의장은 "중앙정부에 과도하게 집중된 권한과 재정을 분산하는 지방분권형 개헌 논의가 전국 각지에서 이뤄지고 있다"면서 "지방시대위가 다양한 목소리를 듣고 제안해달라"고 당부했다.

또 "여야 모두 개헌 언급을 시작한 만큼 개헌의 문을 여는 개헌은 얼마든지 가능하다"며 "지방분권형 개헌을 포함해 국민 기본권 강화 등 합의 가능한 개헌이 이뤄질 수 있도록 국회의장으로서 최선을 다하겠다"고 밝혔다.


그러면서 "이재명 정부의 5극 3특 전략과 행정통합법의 조속한 처리 등을 국회가 잘 뒷받침하겠다"고 약속했다.


이에 김 위원장은 "지방분권 개헌안은 여야가 공히 함께 말해왔던 만큼 논의를 잘 이어 나갈 수 있길 바란다"며 "합의 가능한 개헌을 가능한 한 이른 시일 내에 추진할 수 있기를 바란다"고 화답했다.

이날 접견에는 지방시대위 김명섭 비서실장, 국회 조오섭 의장비서실장, 곽현 정무수석비서관, 이원정 정책수석비서관, 박태서 공보수석비서관 등이 참석했다.





문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

100만명 '탈팡' 중이라더니 여기 다 와있네…"잠깐만, 쿠폰으로 치킨은 일단 먹고" 100만명 '탈팡' 중이라더니 여기 다 와있네…"잠깐... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

주택대출 줄고 기업대출 늘었다…생산적 금융 기조 속 자금 흐름 재편

전기차 못지 않은 효율에 공간감까지…푸조 '올 뉴 5008 하이브리드'

"꼭 줄선다"…두쫀쿠 쥐어주더니 이번엔 '성심당 빵', 또 일낸 헌혈의집

"암 발생 40%는 흡연, 감염 등 '조절 가능한 위험 요인' 때문"

"인턴자리 있나요?" 여대생, 대통령에 직접 이력서 투척…"준비성 철저하군" 채용

"자기야, 이번 성과급은 다 여기에 넣는 거야"…맘 변한 직장인들 불개미로 변신

'천스닥'에 자금 쏠린 ETF, 실제 가치보다 비싸져 '과열 신호'

새로운 이슈 보기