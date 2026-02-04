부산항 신항 수리조선단지 민간 제안 접수…1.5조 투자 추진

2033년 개장 목표

대형선박 수리 인프라 구축

부산항 신항 수리조선단지 조감도. 해양수산부. AD 원본보기 아이콘

해양수산부는 '부산항 신항 수리조선단지 사업' 민간 제안서 접수를 완료했다고 4일 밝혔다.

부산항신항수리조선이 제안한 이번 사업은 3만t급 이상 대형 선박의 수리·정비를 위한 시설을 조성하는 프로젝트다. 항만법에 따른 민자 방식인 비관리청 항만개발사업으로 추진된다.

사업 제안사는 대륙금속과 GS건설을 비롯한 5개 기업이 참여한 컨소시엄으로, 2028년 착공해 2033년 개장을 목표로 총 1조5000억원의 민간 자금을 투입할 계획이다. 이 가운데 수리조선단지 조성에 1조원, 방파제 및 진입도로 건설에 5000억원이 투입될 예정이다.

부산항 신항 수리조선단지 사업은 2016년부터 민간투자법에 따른 수익형 민자사업 방식으로 추진됐으나, 2024년 5월 사업시행자 공모가 최종 유찰되면서 추진이 중단된 바 있다. 이후 2025년 11월 민간투자심의위원회 의결을 통해 수익형 민자사업 대상 지정이 해제되면서 사업 방식이 전환됐다.

해수부는 이번에 접수된 사업 계획에 대해 약 7개월간 타당성 조사를 실시한 뒤, 경제성과 사업성이 확보될 경우 시행 허가 공고를 거쳐 2027년 1분기까지 사업시행자 선정과 허가 절차를 마무리할 방침이다. 이후 2028년 하반기 착공에 들어갈 계획이다.

공두표 해수부 항만국장은 "부산항 신항 수리조선단지 사업은 부산항 서비스 경쟁력을 높이기 위한 핵심 인프라 사업"이라며 "북극항로 시대 국제 거점항으로 도약하기 위한 기반이 될 수 있도록 관련 절차를 신속히 추진하겠다"고 말했다.





세종=강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr



