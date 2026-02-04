본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

지역

"계급 떼고 맛으로 붙자"…종로구 공무원은 왜 '요리대결'을 열었나

김민진기자

입력2026.02.04 09:14

시계아이콘00분 45초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

자매도시 특산물로 격돌
설 앞두고 직거래장터 홍보
5일 종로사랑상품권 25억 발행

서울 종로구(구청장 정문헌)가 설 명절을 앞두고 자매도시 온라인 직거래장터를 알리는 이색 홍보 영상을 제작해 공식 유튜브 채널 '종로TV'에 공개했다.


영상 '구내요리사: 자매도시 요리 계급전쟁'은 최근 화제를 모은 경연 프로그램 형식을 차용해 자매도시 직거래장터에서 구매한 특산물을 활용한 요리 대결로 구성했다.

유튜브 채널 '종로TV'에 공개한 쇼츠 캡쳐.

유튜브 채널 '종로TV'에 공개한 쇼츠 캡쳐.

AD
원본보기 아이콘

참가자는 구청 사내 게시판을 통해 공개 모집했으며 요리에 관심 많은 직원이 자발적으로 참여했다. 7급과 8급 직원 각 2명씩 팀을 이뤄 경연을 펼치면서 '자매도시 요리 계급전쟁'이라는 부제를 붙였다.

참여자들은 속초 문어, 안성 한우, 고성 들기름 등 각 지역을 대표하는 식재료로 전복 파스타, 문어 세비체, 한우 스테이크, 들기름 막국수 등을 제한 시간 60분 내 완성했다. 심사는 부구청장과 행정국장이 맡아 직급이나 선입견 없이 오직 맛과 완성도를 기준으로 공정하게 평가했다.


종로구 자매도시 온라인 직거래장터는 구청 누리집을 통해 접속할 수 있다. 거창군, 고성군, 곡성군, 나주시, 속초시, 안동시, 안성시, 여주시, 영월군, 전주시, 정읍시, 강원특별자치도 총 12개 도시의 농산물과 특산물, 명절 선물 세트, 건강식품을 합리적인 가격으로 판매한다.


아울러 구는 설 연휴를 맞아 총 25억원 규모의 종로사랑상품권을 발행한다. 상품권은 5일 오후 4시부터 서울페이플러스 앱에서 구매할 수 있다. 할인율은 5%, 1인당 월 구매 한도는 50만원, 보유 한도는 150만원이다.

정문헌 종로구청장은 "이번 영상이 자매도시 특산품에 대한 관심을 높여 명절 소비로 이어지길 기대한다"며 "앞으로도 문화·경제 등 다양한 분야에서 자매도시와의 교류를 확대하고 우정과 협력의 폭을 넓히겠다"고 밝혔다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"인턴자리 있나요?" 여대생, 대통령에 직접 이력서 투척…"준비성 철저하군" 채용 "인턴자리 있나요?" 여대생, 대통령에 직접 이력서... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

국내 AI 전용 SNS '머슴' 만든 코딩 늦깎이…"3시간 만에 뚝딱"

전기차 못지 않은 효율에 공간감까지…푸조 '올 뉴 5008 하이브리드'

"3년간 스마트폰 단절"…'서울대 합격' 이부진 장남의 공부법

"암 발생 40%는 흡연, 감염 등 '조절 가능한 위험 요인' 때문"

"인턴자리 있나요?" 여대생, 대통령에 직접 이력서 투척…"준비성 철저하군" 채용

"언제 찍힌 거야?" 안경 쓴 남자와 대화했을 뿐인데…연락처·직장까지 '탈탈'

'천스닥'에 자금 쏠린 ETF, 실제 가치보다 비싸져 '과열 신호'

새로운 이슈 보기