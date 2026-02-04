대한전선, HVDC 턴키 솔루션 공개…"에너지 고속도로 준비 순항"

‘일렉스 코리아 2026’ 참가

설계~유지보수 전 밸류체인 수행

대한전선 대한전선 001440 | 코스피 증권정보 현재가 30,800 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 30,800 2026.02.04 개장전(20분지연) 관련기사 [특징주]구리·알루미늄 관련주 강세…풍산, 5%대 랠리대한전선, HVDC 테스트 센터 준공…“글로벌 시장 공략 가속”기회가 왔다면 제대로 살려야...최대 4배 투자금을 연 4%대 금리로 전 종목 시세 보기 close 이 '일렉스 코리아(ELECS KOREA) 2026'에서 초고압직류송전(HVDC) 해저케이블 토탈 솔루션을 공개하며 기술 경쟁력을 선보인다고 4일 밝혔다.

2월 4~6일 서울 코엑스에서 열리는 '일렉스 코리아 2026' 내 대한전선 부스. 대한전선 AD 원본보기 아이콘

이날부터 오는 6일까지 서울 코엑스에서 열리는 '일렉스 코리아'는 송배전 및 발전 기자재와 신재생 에너지 관련 솔루션을 전시하는 행사로, 올해는 'Connecting Grids, Securing Energy'라는 주제로 열린다. 약 220개 국내외 기업이 참여한다.

대한전선은 이번 전시회에서 '서해에서 세계로, 대한전선이 새로운 에너지 길을 연결합니다'라는 콘셉트로, 서해안 에너지 고속도로와 해상풍력에 대응 가능한 토탈 솔루션을 공개한다. 친환경 신제품 및 신기술 등 연구개발 성과도 전시해 차세대 기술력을 소개한다.

특히 부스 중앙에는 서해안 에너지 고속도로에 투입 가능한 525kV급 HVDC 해저케이블 시제품 등을 배치하고, 지난해 인수한 해저케이블 전문 시공법인 '대한오션웍스'와 현재 검토 중인 HVDC 해저케이블 전용 포설선(CLV, Cable Laying Vessel)에 대한 소개 자료도 전시한다. HVDC 해저케이블 턴키(Turn-key) 솔루션을 전면에 내세워, 서해안 에너지 고속도로 참여 준비가 순조롭게 진행되고 있음을 강조할 예정이다.

또한 설계부터 제조, 운송, 시공 및 엔지니어링, 유지보수에 이르는 해저케이블의 전체 밸류체인 수행 역량을 소개한다. 국내 유일의 해상풍력용 CLV 포설선인 '팔로스(PALOS)'호 모형과 640kV HVDC 및 400kV급 HVAC 해저케이블 생산 역량을 갖출 해저 2공장에 대한 전시 공간도 마련한다.

이 외에도 친환경 소재로 제작된 신제품과 타 기관 및 기업과 협업해 개발한 신기술을 다수 선보이며, 지속가능한 에너지 인프라 구축을 위한 기술 경쟁력을 강조한다.

송종민 대한전선 부회장은 "HVDC 기술력과 경쟁력을 기반으로 국가 전력망의 핵심인 서해안 에너지 고속도로 프로젝트 성공에 기여하겠다"며, "턴키 솔루션 역량을 바탕으로 해외 HVDC 시장 진출을 가속화하고 글로벌 에너지 전환을 선도하는 기업으로 도약하겠다"고 강조했다.





권현지 기자 hjk@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>