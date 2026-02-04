LG에너지솔루션, 美 한화큐셀 5GWh ESS 공급계약 체결

2028년부터 ESS용 LFP 배터리 납품

한화큐셀 미국 내 전력망 프로젝트에 공급

배터리부터 태양광 모듈까지 美 현지 생산

LG에너지솔루션이 4일 한화솔루션 큐셀부문(한화큐셀) 미국법인과 총 5기가와트시(GWh) 규모의 에너지저장장치(ESS) 배터리 공급 계약을 체결했다고 밝혔다.

공급 제품은 미국 미시간 홀랜드 공장에서 생산되는 ESS용 리튬인산철(LFP) 배터리다. 2028년부터 2030년까지 순차적으로 납품될 예정으로 한화큐셀의 미국 내 전력망 ESS 프로젝트에 공급된다.

박재홍 LG에너지솔루션 버테크 법인장(오른쪽)과 크리스 호드릭 한화큐셀 EPC 사업부장이 미국에서 ESS 공급계약을 체결하고 기념촬영을 하고 있다. LG에너지솔루션

이번 계약은 2024년 5월 발표된 총 4.8GWh 규모의 ESS 프로젝트 계약에 이은 두 번째 성과다. 첫 계약을 통해 검증된 양사의 제품 경쟁력 및 현지 생산 역량 등이 연속적 계약 체결의 바탕이 됐다.

두 회사는 미국 내 구축한 생산 거점을 바탕으로 배터리와 태양광 모듈을 연계한 에너지 인프라 구축 프로젝트도 추진할 방침이다. LG에너지솔루션의 배터리는 미시간주에서, 한화큐셀의 태양광 모듈은 조지아주에서 각각 생산될 예정이어서 배터리부터 태양광 모듈까지 프로젝트 전반이 미국 현지 생산으로 이뤄진다는 것이 경쟁력의 핵심이다.

이는 미국 인플레이션감축법(IRA)이 요구하는 미국산 요건을 구조적으로 충족함으로써 관세 부담과 정책 변화에 따른 리스크를 최소화할 수 있다는 점이 강점으로 꼽힌다. 이를 통해 보조금 수혜 가능성을 높이고 프로젝트 사업의 안정성과 중장기 수익성 확보 측면에서 유리하다는 평가가 나온다.

해당 프로젝트를 통해 미국 내 일자리 지원과 청정에너지 공급망 강화에도 긍정적인 영향을 미칠 전망이다.

박재홍 LG에너지솔루션 버테크 법인장은 "프로젝트 전 과정에 대한 지원을 통한 한화큐셀과의 협력을 강화하고 차별적 가치를 기반으로 장기적 파트너십을 이어가겠다"고 말했다.

크리스 호드릭(Christ Hodrick) 한화큐셀 EPC 사업부장은 "향후 한화큐셀은 태양광부터 ESS까지 통합된 에너지 솔루션을 제공하며 글로벌 에너지 시장에서 차별적인 지위를 확보해 나갈 예정"이라고 강조했다.





이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr



