경기도의료원, 안성병원장 공개 모집…2월19일까지

경기도의료원이 오는 19일까지 안성병원장을 공개 모집한다.

경기의료원은 '경기도의료원 병원장 추천위원회'를 구성하고 본격적인 모집 절차에 들어갔다고 3일 밝혔다.

응모 자격은 '경기도의료원 설립 및 운영 조례'에서 정한 기준에 따라 전공의 수련병원급 이상의 의료기관에서 전문의 이상의 직위로 5년 이상 근무한 경력자다.

응모 희망자는 경기의료원 홈페이지 '의료원소식-채용정보' 게시판에서 지원서 양식을 내려받아 작성한 뒤 경기의료원 행정지원팀에 직접 방문해 접수하면 된다.

안성병원은 경기도의료원 산하 6개 병원 중 2018년에 신축된 최신 시설을 갖춘 병원으로, 첨단 장비와 쾌적한 진료환경을 바탕으로 지역 공공의료를 선도하고 있다. 특히 2026년부터는 '달빛어린이병원'을 운영하며 응급·야간 의료서비스도 강화할 계획이다.

이필수 경기의료원장은 "안성병원이 환자 중심의 의료서비스를 확대하고 공공의료 발전을 선도하는 병원으로 자리매김할 수 있도록, 풍부한 경험과 역량을 가진 인재들의 많은 관심과 지원을 부탁드린다"고 강조했다.





이영규 기자



