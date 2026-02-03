본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

지역

경기도의료원, 안성병원장 공개 모집…2월19일까지

이영규기자

입력2026.02.03 09:45

시계아이콘00분 24초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경기도의료원이 오는 19일까지 안성병원장을 공개 모집한다.


경기의료원은 '경기도의료원 병원장 추천위원회'를 구성하고 본격적인 모집 절차에 들어갔다고 3일 밝혔다.

응모 자격은 '경기도의료원 설립 및 운영 조례'에서 정한 기준에 따라 전공의 수련병원급 이상의 의료기관에서 전문의 이상의 직위로 5년 이상 근무한 경력자다.


경기도의료원 안성병원

경기도의료원 안성병원

AD
원본보기 아이콘

응모 희망자는 경기의료원 홈페이지 '의료원소식-채용정보' 게시판에서 지원서 양식을 내려받아 작성한 뒤 경기의료원 행정지원팀에 직접 방문해 접수하면 된다.


안성병원은 경기도의료원 산하 6개 병원 중 2018년에 신축된 최신 시설을 갖춘 병원으로, 첨단 장비와 쾌적한 진료환경을 바탕으로 지역 공공의료를 선도하고 있다. 특히 2026년부터는 '달빛어린이병원'을 운영하며 응급·야간 의료서비스도 강화할 계획이다.

이필수 경기의료원장은 "안성병원이 환자 중심의 의료서비스를 확대하고 공공의료 발전을 선도하는 병원으로 자리매김할 수 있도록, 풍부한 경험과 역량을 가진 인재들의 많은 관심과 지원을 부탁드린다"고 강조했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'1.4억원 성과급' SK하이닉스 직원 "나 돈 좀 쓰고 왔어" 자랑 글에 응원 쏟아진 이유 '1.4억원 성과급' SK하이닉스 직원 "나 돈 좀 쓰고... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"2만5000원에 100개 구매 성공"…이마트에 몰리는 사람들, 무슨 일

"3년간 스마트폰 단절"…'서울대 합격' 이부진 장남의 공부법

'1.4억원 성과급' SK하닉 직원…보육원 찾아 '최고의 플렉스' 했다

"빨리 샀어야 했는데…" 쿠팡 '99원 생리대' 이틀 만에 동났다

"반찬 더 주세요"는 이제 옛말? 고물가에 흔들리는 '무료 리필' 문화

"분양가 10%만 내고 입주, 그것도 용산에?"…지분적립형 분양주택, 상륙할까

이억원 “주가조작 제보 포상금, 30억 상한 없앤다...대폭 상향”

새로운 이슈 보기