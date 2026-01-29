광주시교육청, 학생 국제교류 '글로벌 리더 세계 한 바퀴' 추진

광주시교육청이 학생 국제교류 프로그램 '글로벌 리더 세계 한 바퀴' 사업을 추진한다. 광주시교육청 제공 AD 원본보기 아이콘

광주시교육청은 올해도 학생 국제교류 프로그램 '글로벌 리더 세계 한 바퀴' 사업을 추진한다고 29일 밝혔다.

'글로벌 리더 세계 한 바퀴'는 시교육청에서 학생 국제화 역량 강화 및 세계시민의식 함양을 목적으로 운영하는 국제교류 프로그램이다.

올해 사업은 독일, 몽골 등 15개국에서 ▲민주·인권 평화통일 ▲문학 ▲과학 ▲특성화고 현장학습 ▲생태 전환 등 14개 주제로 진행된다.

대상은 초·중·고등학생으로, 320여 명이 참여해 세계 주요 학교, 대학, 기관에서 다양한 체험활동을 한다. 또 전 세계 주요 명소에서 플래시몹 등을 통해 K-pop, K-dance, K-food 등 한국문화를 전하고, 5·18민주화운동을 알리는 역할도 한다.

시교육청은 폭넓은 참여를 위해 사업 추진에 앞서 학생, 학부모를 대상으로 프로그램 운영 계획을 안내하는 한편 사회적 배려 대상 학생을 일정 비율로 배정했다.

4월부터는 초등학생을 대상으로 '학생 글로벌 리더 동네 한 바퀴'를 운영한다. '동네 한 바퀴'는 대학 연계 프로그램, 지역 체험 프로그램 등 2개로 나눠 진행된다. 대학 연계 프로그램은 학생들이 학급별로 대학을 방문해 다양한 체험을 하고, 지역 연계 프로그램은 예술·체육, AI 등을 주제로 호남권 지역을 탐방한다.

초등학교 6학년 학생부터 중학생을 대상으로 하는 '학생 글로벌 리더 팔도 한 바퀴'도 4월부터 시작된다.

'팔도 한 바퀴'는 학생들로 구성된 팀이 주제를 정해 전국을 탐방하는 방식으로 운영된다.

이 밖에 시교육청은 단위학교 국제교류 내실화를 위해 학교 간 온라인·대면 국제교류, 한국어교육기반 온라인·대면 수업 교류, 유네스코 학교 수업 활동 지원 사업을 추진한다.

하반기에는 초중등 교원을 중심으로 국제 수업 교류도 진행할 계획이다.

시교육청은 학생들이 다양한 참여형 국제교류를 통해 비판적 사고력을 키우고 글로벌 의사소통, 협업 능력을 높일 수 있을 것으로 기대하고 있다.

이정선 교육감은 "글로벌 리더 세계 한 바퀴를 통해 학생들이 글로벌 감각을 기르고, 세계시민으로 성장하길 바란다"며 "지속 가능한 국제교류 체계를 구축해 광주 학생들이 세계 무대에서 역량을 펼칠 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>