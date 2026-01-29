[포토] 밝은 표정의 경제수장들

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관 등 경제수장들이 29일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 확대거시경제금융회의에서 참석해 기념 촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 이찬진 금감원장, 이창용 한국은행 총재, 구 부총리, 이억원 금융위원장.







