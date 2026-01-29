[클릭 e종목]"삼성물산, 건설수주 확대 기대로 목표가 ↑"

한화투자증권이 삼성물산 삼성물산 028260 | 코스피 증권정보 현재가 302,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 298,000 2026.01.29 개장전(20분지연) 관련기사 '트럼프 관세 쇼크'도 이겨낸 코스피, 5000선 재돌파"올해 운세 어떨까?"…에버랜드, 2월 한 달간 '포춘마켓' 운영GDP 성장률 1.4%P 깎아먹은 건설…19개월 연속 침체 ‘역대 최장’(종합) 전 종목 시세 보기 close 에 대해 원전 건설 수주 확대가 예상돼 투자의견을 매수로 유지하고 목표주가를 30만원에서 39만원으로 올린다고 29일 밝혔다.

송유림 한화투자증권 연구원은 "삼성물산은 원전 모멘텀이 꾸준히 가시화하고 있다"며 "뉴스케일파워와 협력 중인 루마니아 소형모듈원자로(SMR)는 기본설계(FEED) 완료 후 최종 투자 결정(FID)을 기다리는 중이며 GE 버노바 히타치 원자력(GVH)과 협력 중인 스웨덴 SMR은 올해 중 사업자 선정을 통해 파이프라인 추가가 기대된다"고 했다.

이어 "이번 실적 발표에서 루마니아 대형원전 3, 4호기에 대한 업데이트가 추가적으로 있었고, 플루어(Fluor)가 설계·조달·시공(EPC) 주계약자로 확정되면서 삼성물산이 시공에 함께 참여하기로 해 내년 3분기 착공에 나설 예정이다"고 덧붙였다.

송 연구원은 "삼성물산의 지난해 4분기 연결기준 매출액이 10조8000억원, 영업이익은 8223억원으로 전년 동기 대비 각각 8.4%, 29.6% 올라 시장 컨센서스와 유사한 수치를 보이고 있다"며 "바이오 부문의 실적 고성장이 지속되고 대형 플랜트 현장의 매출 본격화와 하이테크 공사 재개 등 건설 부문 탑라인 반등이 이뤄지는 가운데 올해도 이런 기조가 지속될 것으로 예상된다"고 분석했다.





박승욱 기자 ty1615@asiae.co.kr



