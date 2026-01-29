본문 바로가기
Dim영역
증권
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

종목·공시

[클릭 e종목]하나 “현대모비스, 목표가 57만원으로 상향…실적 기대치 부합”

임춘한기자

입력2026.01.29 08:03

시계아이콘00분 25초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

하나증권은 29일 현대모비스 에 대해 로봇사업 등 기업가치 상향을 반영해 목표주가를 57만원으로 상향 조정했다. 투자의견은 '매수'를 유지했다.


[클릭 e종목]하나 “현대모비스, 목표가 57만원으로 상향…실적 기대치 부합”
AD
원본보기 아이콘

송선재·강민아 하나증권 연구원은 이날 보고서에서 "4분기 실적은 시장 기대치에 부합했다"며 "AS 부문의 이익률이 예상보다 낮았지만 모듈·핵심부품 부문은 매출 증가와 원가 절감, 관세 비용의 회수 등으로 예상보다 높았다"고 밝혔다.

현대모비스는 올해 관세, 반도체 가격 상승, 그리고 전기차 시장의 회복 지연 등 영업환경이 녹록지 않지만 고객사 신차 효과, 고부가 제품의 믹스 개선, 유럽 EV 물량 증가, 북미 신거점 안정화 등으로 모듈·핵심부품 부문을 중심으로 수익성 성장 모멘텀이 기대된다.


AS부문도 수요 및 우호적 환율 등으로 성장을 이어갈 것으로 보인다. 전동화 부문은 전기차 수요가 지연되고 있지만 담당 모델들의 물량 증가와 HEV 물량 보완 등으로 가동률 상승이 예상된다.




임춘한 기자 choon@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"이러다 주담대 곧 7%"…주식시장으로 뭉칫돈 빠져나갈까봐 생긴 일[1㎜금융톡] "이러다 주담대 곧 7%"…주식시장으로 뭉칫돈 빠져... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"죄지으면 반드시 잡힌다"코리아전담반 50일의 기록

"뉴진스 멤버 가족 연루된 주가부양 사기극"…민희진, 의혹 부인

"인류 멸망 85초 전"…핵무기·기후변화·AI에 지구종말시계 4초 당겨져

"휴가비 20만원 줬더니 88만원 썼네"…79만명 2830억 소비

"저도 호남 사람" 호소하던 한덕수, 여수 명예시민 자격 취소된다

"반도체는 잘나가는데"기업 체감경기 4년째 한파 왜?

보험·은행 등 '장기 자본' 투자 물꼬 터야

새로운 이슈 보기