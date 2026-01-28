본문 바로가기
다올투자증권, 당기순이익 423억 흑자···실적 안정화 진입

장효원기자

입력2026.01.28 18:16

다올투자증권, 당기순이익 423억 흑자···실적 안정화 진입
다올투자증권 (대표이사 황준호)이 지난해 당기순이익 423억원을 시현하며 흑자 달성에 성공했다.


다올투자증권은 지난해 연결 기준 영업이익 334억원, 당기순이익 423억원을 기록한 것으로 잠정 집계됐다고 28일 밝혔다. 1분기부터 4분기까지 연속 흑자를 이어가며 일회성 성과가 아닌 실적 안정화 구간에 진입했음을 입증했다.

실적 반등의 핵심 동력은 사업 다각화를 통한 수익구조 다변화다. 시장 변화에 맞춘 가용자원 배분을 통해 균형 있는 사업 포트폴리오를 구축하고, 신규 수익원 개발에 총력을 다했다.


법인 및 리테일, 채권영업에서 공고한 영업력을 바탕으로 실적을 견인했고, 트레이딩본부는 시장의 변동성에 기민하게 대응하며 수익을 확대했다. IB 부문도 부동산 PF 익스포저 축소, 충당금 완화 및 일부 환입으로 손익 개선을 뒷받침했다.


신설 영업조직인 전략영업본부도 인수금융, 구조화금융 등 기관 맞춤형 솔루션을 제공하며 빠르게 성과를 창출해 수익 다변화에 기여했다. 여기에 지난해 하반기 출범한 글로벌마켓본부도 올해 본격 가동하며 신수익원으로 자리매김할 전망이다.

다올투자증권 관계자는 "다년간 추진한 사업 다각화와 리스크 관리로 매 분기 이익을 창출하며 실적을 회복할 수 있었다"며 "한층 안정된 재무 건전성과 영업력을 바탕으로 올해는 중장기 성장 기반을 확충하는데 총력을 다할 계획"이라고 말했다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

