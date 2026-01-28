"헌트릭스 셋 사면 80만원"…마텔 '케데헌 인형' 출시에 부모들 '긴장'

국제장난감박람회서 선봬

주인공 인형 개당 165달러

마텔이 출시한 케데헌 캐릭터 인형. 마텔 AD 원본보기 아이콘

넷플릭스 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스'(이하 케데헌)의 주인공 캐릭터들을 바비인형 제조사 마텔이 인형으로 제작해 공개했다. 다만 개당 30만원에 육박하는 인형을 모두 구입할 경우 약 80만원을 부담해야 하는 만큼 아이를 둔 부모들의 걱정도 커질 것으로 보인다.

27일(현지시간) 마텔은 독일 뉘른베르크 국제장난감박람회에서 케데헌을 모티브로 한 새 완구 제품 라인을 공개했다고 밝혔다. 앞서 넷플릭스는 지난해 10월 케데헌 완구 제작을 위해 마텔, 해즈브로와 라이선스 계약을 맺었다.

마텔의 공식 판매 사이트인 아메리칸걸닷컴(AmericanGirl.com)에서 케데헌 주인공 루미, 조이, 미라의 개별 인형으로 구성된 '아메리칸 걸 케이팝 데몬 헌터스' 컬렉션을 예약 주문할 수 있다고 회사 측이 밝혔다. 루미, 조이, 미라 인형은 개당 165달러(약 26만6500원)로, 캐릭터 인형 모두를 주문할 경우 79만9500원이다.

마텔은 "각 인형은 캐릭터의 스크린 속 외모와 개성을 반영했으며, 영화의 상징적인 패션, 음악, 태도를 반영한 고급 소재, 섬세한 액세서리 및 스타일링이 특징"이라고 설명했다.

마텔의 수석부사장 닉 카라마노스는 "케이팝 데몬 헌터스는 전 세계적으로 열성적이고 빠르게 성장하는 팬덤에 힘입은 진정한 글로벌 현상"이라며 "넷플릭스와의 긴밀한 파트너십 덕분에 우리는 신속하게 움직여 팬들의 수요에 부응하는 놀라운 속도로 제품을 출시할 수 있었다"고 말했다.

한편 케데헌은 영국 아카데미 시상식(British Academy Film Awards, 이하 BAFTA)에서도 후보로 선정되지 못했다. 영국에서 상업적으로 개봉한 영화여야 하고, 예외적인 경우에도 영국 내에서 최고 10회 상업 상영을 총 7일 이상 해야 한다는 BAFTA의 자격 요건을 충족하지 못했기 때문이다. 이 같은 사실은 지난해 말부터 알려져 논란이 돼 왔다.





박지수 인턴기자



