여수시, 여수국가산단 중흥·삼동지구 지원시설용지 분양

전남 여수시는 여수국가산업단지 중흥·삼동지구 지원시설 용지 분양을 추진한다고 27일 밝혔다.

공고 기간은 지난 26일부터 2월 13일까지다. 분양 대상 용지는 중흥2지구는 생산지원시설 용지 6필지와 후생 지원시설 용지 19필지로 총 25필지(1만 6,199.3㎡)와 삼동지구 후생 지원시설 용지 2필지(2,187.3㎡)다.

입주 대상 업종과 용도에 따라 용지면적은 최소 274㎡에서 최대 3,830㎡이다.

입찰희망자는 입찰 참가 전 2월 10일부터 13일까지 한국산업단지공단에 입찰 전(사전) 입주 심사 접수하여 통과해야 하며, 3월 3일부터 5일까지 한국자산관리공사 전자자산시스템(온비드)를 통해 입찰에 참여할 수 있다.

용지별 입주 가능 업종과 용도는 '여수국가산업단지 관리 기본계획' 및 '여수국가산업단지 중흥·삼동지구 조성사업 실시계획'에 적합한 경우에만 입주할 수 있다.

여수시 관계자는 "'여수국가산업단지 관리 기본계획' 및 '여수국가산업단지 중흥·삼동지구 조성사업 실시계획'에 따라 직접적인 연관이 없는 업종은 입주가 제한된다"며 "분양 공고문을 충분히 숙지한 뒤 입찰에 참여해 주시길 바란다"고 말했다.





