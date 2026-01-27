본문 바로가기
Dim영역
문화·라이프
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

공연·전시

달리 작품 거래 잇따라…월드 아트페스타 2026에 3만 명

김희윤기자

입력2026.01.27 08:49

시계아이콘00분 37초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

작품 900여 점 판매
해외 갤러리 참여로 시장성 확인

'월드 아트페스타 2026'이 약 3만 명의 관람객 방문과 900여 점의 작품 판매를 기록하며 막을 내렸다.

'월드 아트페스타 2026'이 약 3만 명의 관람객 방문과 900여 점의 작품 판매를 기록하며 막을 내렸다. 사진 WAF2026

'월드 아트페스타 2026'이 약 3만 명의 관람객 방문과 900여 점의 작품 판매를 기록하며 막을 내렸다. 사진 WAF2026

AD
원본보기 아이콘

월드 아트페스타 운영위원회는 22일부터 25일까지 서울 코엑스에서 열린 이번 행사에서 관람과 실제 구매가 동시에 이뤄지는 현장 중심 아트페어 성과를 거뒀다고 27일 밝혔다.


특히 살바도르 달리의 주요 작품들이 다수 판매되며, 하이엔드 컬렉션에 대한 국내 컬렉터들의 수요를 확인했다는 평가다. 중저가 작품부터 주요 작가의 대표작까지 고르게 거래되며 전반적인 시장 흐름도 비교적 안정적으로 이어졌다.

'월드 아트페스타 2026'이 약 3만 명의 관람객 방문과 900여 점의 작품 판매를 기록하며 막을 내렸다. 사진 WAF2026

'월드 아트페스타 2026'이 약 3만 명의 관람객 방문과 900여 점의 작품 판매를 기록하며 막을 내렸다. 사진 WAF2026

원본보기 아이콘

이번 행사에서는 프로젝트를 통해 선정된 우수 작가로 조효선, 오한비가 발표됐으며, '모나리자상' 수상자로는 김가빈 작가가 선정됐다. 모나리자상은 향후 프로젝트 협업 가능성을 고려해 마련된 시상이다.


또한 8개국 이상에서 참여한 해외 갤러리들이 서울 마켓에 대한 관심을 나타냈다. 몽골 ART OF UB GALLERY, 대만 BEZALEL ART, 싱가포르 Gallery VOXX, 일본 고메이사 갤러리, 인도 구당 감발, 홍콩 UBU DECO 등 해외 갤러리들이 참여했으며, 일부는 한국 시장에 처음 진출했다.

월드 아트페스타2026 프로젝트 누구의 주인공 살바도르 달리 부스. 사진 WAF2026

월드 아트페스타2026 프로젝트 누구의 주인공 살바도르 달리 부스. 사진 WAF2026

원본보기 아이콘

운영위원회는 "관람객 수와 작품 판매라는 실질적인 지표를 통해 월드 아트페스타가 전시를 넘어 실제 시장이 작동하는 플랫폼임을 확인했다"며 "작가 발굴과 해외 갤러리의 한국 진입, 한국 미술의 다양한 층위를 함께 보여준 행사였다"고 밝혔다.




김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"한 달 월급 다 쓰겠네" 500만원 육박…100만원씩 껑충 뛴 새 노트북 "한 달 월급 다 쓰겠네" 500만원 육박…100만원씩 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"박세리♥김승수, 결혼 발표"에 "축하해요" 온라인 후끈…알고보니 "낚였네"

美 80대 억만장자, 동안 비결은…"아침에 타월로 '이것' 한다"

이강인의 그녀 박상효, PSG 선수들 커플 모임서 포착

낮엔 구걸, 밤엔 사채업…인도 '부자 거지'의 두 얼굴

"혼자 사는 여중생 저녁 챙겨주실 분"…당근에 집 주소 올린 부모 '논란'

머스크 발언에 반대 베팅해 수천만원 수익…美서 예측시장 인기

식탁 압박하는 에그플레이션…미국산 신선란 해법될까?

새로운 이슈 보기