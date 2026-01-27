본문 바로가기
금융

현대캐피탈, 국제AI학회 혁신응용상 3회 수상…"금융사 중 세계최초"

문채석기자

입력2026.01.27 08:08

"자동차금융 각 프로세스에 AI적용"

현대캐피탈은 지난 24일(현지시간) 싱가포르 '국제인공지능학회' 시상식에서 '혁신적 AI 응용상'을 받았다고 27일 밝혔다.


세계 금융회사 최초로 국제인공지능학회 '혁신적 인공지능 응용상'(IAAI)을 3회 수상한 현대캐피탈 관계자들이 기념촬영을 하고 있다. 현대캐피탈

현대캐피탈은 이 상을 2023년 이후 3년 연속 수상했다. 현대캐피탈은 이 상을 3번 받은 세계 최초이자 유일한 금융회사가 됐다.

시상을 주관한 국제AI학회는 "현대캐피탈 논문엔 업계 현안을 해결하는데 혁신적으로 AI를 활용한 사례가 실려 있다"며 "논문은 금융사 AI 마케팅 전략에 큰 파급 효과를 미칠 것"이라고 수상자 선정 사유를 전했다.


현대캐피탈은 핵심 사업 분야인 자동차 금융 각 프로세스에 차별화된 AI 경쟁력을 구축했다.


지난해엔 고객에게 맞는 금융 상품을 제안하는 마케팅에 AI를 확대 적용해 상을 받았다.

현대캐피탈은 상품 개발, 마케팅, 심사 전 과정에서 AI 스스로 문제를 정의하고 해결하는 '에이전틱 AI' 체제로의 전환을 본격적으로 추진하고 있다고 설명했다.


현대캐피탈 관계자는 "AI를 일반 업무 효율화는 물론 사업 핵심 의사결정에 활용하도록 고도화했다"며 "앞으로도 AI 기술을 사업 전 영역과 글로벌 비즈니스로 확장해 금융 혁신 선도 기업으로 발전해나갈 것"이라고 했다.


한편 현대캐피탈은 김기응 한국과학기술원(KAIST) 김재철AI대학원 석좌교수 겸 국가 AI 연구거점 센터장을 지난해 사외이사로 선임하는 등 학계 최신 AI 트렌드를 금융업에 선도적으로 도입해오고 있다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

