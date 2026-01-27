현대캐피탈, 국제AI학회 혁신응용상 3회 수상…"금융사 중 세계최초"

"자동차금융 각 프로세스에 AI적용"

현대캐피탈은 지난 24일(현지시간) 싱가포르 '국제인공지능학회' 시상식에서 '혁신적 AI 응용상'을 받았다고 27일 밝혔다.

세계 금융회사 최초로 국제인공지능학회 '혁신적 인공지능 응용상'(IAAI)을 3회 수상한 현대캐피탈 관계자들이 기념촬영을 하고 있다. 현대캐피탈 AD 원본보기 아이콘

현대캐피탈은 이 상을 2023년 이후 3년 연속 수상했다. 현대캐피탈은 이 상을 3번 받은 세계 최초이자 유일한 금융회사가 됐다.

시상을 주관한 국제AI학회는 "현대캐피탈 논문엔 업계 현안을 해결하는데 혁신적으로 AI를 활용한 사례가 실려 있다"며 "논문은 금융사 AI 마케팅 전략에 큰 파급 효과를 미칠 것"이라고 수상자 선정 사유를 전했다.

현대캐피탈은 핵심 사업 분야인 자동차 금융 각 프로세스에 차별화된 AI 경쟁력을 구축했다.

지난해엔 고객에게 맞는 금융 상품을 제안하는 마케팅에 AI를 확대 적용해 상을 받았다.

현대캐피탈은 상품 개발, 마케팅, 심사 전 과정에서 AI 스스로 문제를 정의하고 해결하는 '에이전틱 AI' 체제로의 전환을 본격적으로 추진하고 있다고 설명했다.

현대캐피탈 관계자는 "AI를 일반 업무 효율화는 물론 사업 핵심 의사결정에 활용하도록 고도화했다"며 "앞으로도 AI 기술을 사업 전 영역과 글로벌 비즈니스로 확장해 금융 혁신 선도 기업으로 발전해나갈 것"이라고 했다.

한편 현대캐피탈은 김기응 한국과학기술원(KAIST) 김재철AI대학원 석좌교수 겸 국가 AI 연구거점 센터장을 지난해 사외이사로 선임하는 등 학계 최신 AI 트렌드를 금융업에 선도적으로 도입해오고 있다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>