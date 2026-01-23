꿈의 '오천피' 달성…사상 첫 5000 돌파 [3분 브리프]

[한 눈에 읽기]

①한국 증시, '꿈의 지수' 코스피 5000 시대 열어

②지난해 우리나라 경제 성장률 1%에 턱걸이…코로나19 이후 가장 낮은 성장률

③미·유럽 간 갈등 일단 봉합 국면…그린란드 주권·광물권 문제 남아

MARKET INDEX : Year to date

○미 뉴욕증시 3대 지수 일제 상승 마감…그린란드 긴장 완화 이틀째↑

○나토와 그린란드 미래 합의 틀 구축…대유럽 관세 철회

○3분기 GDP, 11월 소비 지표 양호…노동시장 견조

Top3 NEWS

■ 코스피, 꿈의 '오천피' 달성…"강세장 국면 지속될 것" ○반도체·자동차 등 주도주 강세가 견인

○정부의 증시 부양 정책도 힘보태

○상반기 5300선 도달 전망 나와

■ 0%대 겨우 면한 '1% 턱걸이 성장'…건설부진이 발목 잡았다(종합) ○한은, 2025년 및 4분기 실질 GDP 속보치 발표

○지난해 韓 경제성장률 1.0% …4분기 '-0.3%' 역성장

○건설부문, 연간 성장률 크게 제약…수출·소비 증가

■ 관세전은 일단 봉합…그린란드 주권·광물권 뇌관 남아 ○미·유럽 갈등, 진정 국면

○트럼프 "나토와 합의 틀 마련"

○유럽은 관련 사안 '선 긋기'

그래픽 뉴스 : 올해 韓 경제, 2% 내외 반등한다는데…"여전히 미진" 이유는

○올해 2% 전후 반등 전망…반도체發 수출 호조, 소비 회복·건설 부진 완화

○글로벌 금융위기·코로나19 당시 1% 이하 부진 후 4% 이상 반등

○장기적으로는 수출 구조 다변화 등 양극화 해소 노력 필요

the Chart : 하락장 베팅한 개인 '망연자실'…상승장에 거꾸로 가는 인버스 ETF

○개인, KODEX 200선물인버스2X ETF 6500억원어치 순매수

○코스피 24.1% 상승하는 동안…KODEX 200선물인버스2X 40% 하락

○언제 찾아올지 모르는 조정 기다리며 투자

오늘 핵심 일정

○국내

○해외

00:00 미국 근원 소비지출물가지수 (MoM) (11월)

00:00 미국 개인소비지출 물가지수 (MoM) (11월)

02:00 미국 원유재고

02:00 미국 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (4분기)

08:30 일본 근원 소비자물가지수 (YoY) (12월)

12:00 일본 금리결정

18:00 마킷 종합 구매관리자지수 (1월)

23:45 서비스 구매관리자지수 (1월)

23:45 제조업 구매관리자지수 (1월)

◇점심&퇴근길 날씨 ○최저기온 -12℃( ▼ 2 ℃ ) ｜최고기온 : -2℃( ▼ 3℃)

○강수확률 오전 10%｜오후 40%

○미세먼지 오전 좋음｜오후 좋음

