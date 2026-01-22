고흥군, 중앙아시아 고려인 청소년에게 고흥 매력 소개

우주ㆍ자연ㆍ먹거리 매력 집중 홍보

전남 고흥군이 중앙아시아 출신 고려인 청소년을 대상으로 대한민국 대표 관광지로서의 고흥 알리기에 나섰다.

고흥군은 하나일보 그랜트콘서트 매거진 '아름다운 대한민국'을 통해 고흥의 대표 축제와 관광자원, 특산 먹거리를 소개했다고 밝혔다. 해당 매거진은 우즈베키스탄, 카자흐스탄, 키르기스스탄, 투르크메니스탄 등 중앙아시아 출신 고려인 청소년을 대상으로 국내 약 11만 명에게 배포되는 매체로, 국내 정착 청소년들의 한국 이해와 문화 교류를 목적으로 제작되고 있다.

-고흥 우도 레인보우교. 고흥군 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 홍보를 통해 고흥군은 고흥의 대표 특산물인 유자를 주제로 한 고흥 유자축제와 대한민국 우주항공산업의 중심지로서의 위상을 알리는 고흥 우주항공축제를 비롯해, 남해안의 새로운 랜드마크인 거금대교, 해양 치유와 힐링 관광지로 주목받는 녹동바다정원과 고흥만 수변노을공원 등을 집중 소개했다.

또 빼어난 자연경관을 자랑하는 우도와 국내 대표 산림 치유 명소로 꼽히는 팔영산 편백 치유의 숲 등 고흥만의 청정 자연 관광자원과 함께, 신선한 해산물과 지역 특산물을 중심으로 한 고흥의 다채로운 먹거리도 상세히 담아 독자들의 관심을 끌었다.

고흥군은 이번 홍보가 중앙아시아 고려인 청소년들에게 고흥을 친근하게 알리는 계기가 되는 것은 물론, 향후 가족 단위 관광객 및 체류형 관광 수요 확대에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대하고 있다.

군 관광정책실 관계자는 "해외에 뿌리를 둔 고려인 청소년들이 한국을 이해하고 체험하는 과정에서 고흥이 매력적인 여행지로 기억되길 바란다"며 "앞으로도 다양한 매체와 채널을 활용해 국내외를 아우르는 고흥 관광 홍보를 지속적으로 추진해 나가겠다"고 말했다.

한편, 고흥군은 우주·항공·치유·해양관광을 아우르는 차별화된 관광 콘텐츠를 기반으로 세대와 국경을 초월한 글로벌 관광도시로 도약하기 위한 홍보 활동을 적극 전개하고 있다.





호남취재본부 김재승 기자 seung4986@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>