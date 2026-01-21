청강문화산업대학교, 전공을 살린 글로벌 봉사활동으로 학생 실천 경험 확장

청강문화산업대학교(총장 최성신)는 한국대학사회봉사협의회가 주최하는 '대학 자체 개발 해외 봉사 프로그램'에 선정돼, 하계와 동계 방학 기간에 걸쳐 해외 봉사 연속 사업을 운영하며 전공 연계형 글로벌 활동 성과를 체계적으로 확장하고 있다.

대학은 글로벌 봉사활동을 통해 학생들의 전공 역량을 단계적으로 심화·확장하는 것을 목표로, 하계 방학에는 몽골 울란바토르 일대에서 환경과 문화 교류를 중심으로 한 해외 봉사활동을 진행했으며, 동계 방학에는 베트남 호찌민시 일대에서 교육과 나눔을 중심으로 한 해외 봉사활동을 이어갔다.

동계 베트남 해외 봉사는 청소년과 고엽제 피해 장애 아동을 대상으로 놀이·학습 지원과 미술 활동 중심의 문화예술 교육, 한국어 교육 등을 실시했으며, 취약계층 급식소 지원 활동을 병행해 지역사회에 밀착한 봉사활동을 펼쳤다.

학생들은 봉사 현장에서 전공을 실제 상황에 적용하며 교육과 나눔의 가치를 체감하는 한편, 활동 과정에서의 경험을 사진·영상·스토리 등으로 기록해 콘텐츠 제작으로 확장하는 등 창작 활동도 병행했다.

최성신 총장은 "앞으로도 학생 중심의 전공 연계형 해외 교류 프로그램을 지속적으로 확대해 경험의 장을 넓힐 수 있는 교육 환경을 만들어가겠다"라고 밝혔다.

청강문화산업대학교는 앞으로도 전공 연계형 봉사와 국제 교류 프로그램을 지속적으로 운영해, 학생들이 현장에서 배우고 실천하며 성장하는 글로벌 교육 모델을 확대해 나갈 계획이다.





