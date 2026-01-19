미래에셋증권, DC 퇴직연금 적립금 약 16.3조원…전업권 1위

미래에셋증권이 확정기여형(DC) 퇴직연금 적립금 규모 전 업권 1위를 기록했다고 19일 밝혔다.

금융감독원 퇴직연금 공시에 따르면 2025년 4분기 기준 미래에셋증권의 DC 적립금은 전 분기 대비 1조5000억원 증가한 약 16조3000억원으로 집계됐다. 전 업권 2위에서 1위로 올라섰다.

연간 성장세는 더욱 두드러진다. 2025년 한 해 동안 전체 DC 시장 유입 금액의 약 19.12%인 4조4159억원이 미래에셋증권으로 유입됐다. 2024년 4분기 기준 미래에셋증권의 DC 적립금 규모는 약 11조9000억원으로 4위 수준이었다.

DC 제도는 운용 성과가 적립금으로 이어지는 구조인 만큼 사업자의 운용 역량과 관리 체계가 핵심 경쟁력이다.

미래에셋증권은 이달 13일 기준 업계 최초로 연금자산 60조원을 넘어섰으며 2025년말 기준 연금 고객에게 약 12조원의 수익을 제공하며 시장을 선도하는 경쟁력을 증명하고 있다.

미래에셋증권의 운용 역량은 외부 평가에서도 꾸준히 입증되고 있다. 고용노동부가 주관하는 퇴직연금 사업자평가에서 4년 연속 우수사업자로 선정되며 연금 운용 전문성과 시스템 안정성을 공식적으로 인정받았다.

미래에셋증권 관계자는 "이번 성과는 퇴직연금 시장의 중심축이 저축 중심에서 투자 중심으로 이동하고 있음을 상징적으로 보여준다"며 "DC 적립금 1위의 무게를 깊이 인식하며 고객 연금이 장기적인 관점에서 안정적으로 운용될 수 있도록 역량을 지속적으로 고도화하겠다"고 말했다.





송화정 기자 pancake@asiae.co.kr



