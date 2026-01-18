본문 바로가기
"전고체 시대 대비하자" 이동채 에코프로 창업주, 연구 현장 찾아

심성아기자

입력2026.01.18 10:37

에코프로에이치엔 초평사업장 방문
사고 없는 ‘안전 사업장’ 강조

이동채 에코프로 창업주가 새해를 맞아 에코프로비엠의 미래 소재 개발 현장 등 주요 사업장을 방문하며 기술 경영 행보를 가속화하고 있다.

이동채 에코프로 창업주(가운데)가 충북 청주 에코프로비엠 연구동을 방문해 관계자들과 이야기를 나누고 있다. 에코프로

이동채 에코프로 창업주(가운데)가 충북 청주 에코프로비엠 연구동을 방문해 관계자들과 이야기를 나누고 있다. 에코프로

에코프로는 이 창업주가 지난 7일 충북 청주에 위치한 에코프로비엠 연구동을 방문해 미래 소재 개발 현황을 점검했다고 18일 밝혔다.


이날 이 창업주는 "위기 뒤에 찾아올 미래를 착실히 준비하자"며 "배터리의 게임체인저인 전고체 시대를 대비하기 위한 소재 개발에 연구 역량을 집중해달라"고 말했다.

에코프로비엠 연구동은 충북 청주에 에코프로가 처음 터를 잡은 뒤 흡착제 등 친환경 소재 및 촉매를 연구·개발했던 곳이다.


이 창업주는 "여기서 우리 에코프로의 씨앗을 뿌려 글로벌 친환경 기업으로 도약했다"며 "우리가 개발하는 전고체 배터리용 양극 소재가 에코프로의 제2의 도약을 이끌 수 있도록 도전하고 또 도전해야 한다"고 당부했다.


이 창업주는 올해 시무식에서 ▲기술 리더십 강화 ▲해외 사업장 고도화 ▲고객 다변화 ▲손익경영 강화를 4대 경영방침으로 발표했다. 그는 "기술로 성장한 에코프로가 현재의 위기를 돌파할 수 있는 길은 차별화한 연구·개발 역량 강화에 있다"며 "기술력 없이는 미래도 없다"고 강조한 바 있다.

이 창업주는 지난 5일 충북 진천 에코프로에이치엔 초평사업장도 방문했다. 초평사업장은 도가니, 도판트 등 이차전지 소재와 반도체 소재 등을 제조하는 곳이다. 초평사업장은 대지면적 약 5만㎡ 규모로 배터리 양극재 소성 공정 때 사용하는 필수 용기인 도가니의 국산화에 기여할 것으로 기대를 모으고 있다. 현재 국내 이차전지 소재 기업들은 도가니를 수입에 의존하고 있는데 초평사업장을 통해 국내 이차전지 생태계 경쟁력이 강화될 것이란 평가가 나온다.


이 창업주는 "혁신을 통해 경쟁사를 뛰어넘을 수 있는 제조 경쟁력을 확보해야 한다"며 "안전한 사업장을 만들기 위해 각별히 노력해달라"고 당부했다.





심성아 기자 heart@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

