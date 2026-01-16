세종문화회관, 부산·경남 공공 공연장과 뮤지컬 제작·유통 MOU

세종문화회관이 부산·경남을 대표하는 공공 공연장들과 손잡고 뮤지컬 공동제작·유통 협력에 나선다.

세종문화회관은 15일 김해문화관광재단, 밀양문화관광재단, 영화의전당, 창원문화재단과 함께 '뮤지컬 공동 제작 및 유통 협력을 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약은 서울과 지역이 함께 참여하는 창작·제작·유통 협력 체계를 구축해 한국 공연예술 생태계의 균형 있는 발전을 도모하기 위해 추진됐다. 각 기관 대표 및 관계자들이 협약식에 참석해 공공 공연장 간 협력을 통해 제작 역량과 자원을 공유하고 지속 가능한 협력 모델을 구축해 나가기로 뜻을 모았다. 세종문화회관은 서울시뮤지컬단이 축적해 온 전문 제작 시스템과 창작 자산을 지역 공연장과 공유하고 지역 공연장은 제작 과정 전반에 직접 참여하며 공동제작 경험과 역량을 쌓을 계획이다.

주요 협약 내용은 ▲뮤지컬 공동 제작 및 콘텐츠 유통 협력 ▲서울-지역 간 안정적인 제작·배급 체계 구축 ▲상생 발전을 위한 공동 사업 추진 등이다.

협약의 첫 결실로, 세종문화회관 서울시뮤지컬단과 부산·경남 4개 공연장은 뮤지컬 '다시, 봄' 부산·경남 버전을 공동 제작해 2026년 부산·경남 지역 순회공연을 선보일 예정이다. 공연은 10월 창원 3·15아트홀(10월17~18일)을 시작으로 밀양 아리랑아트센터(10월24~25일), 김해 서부문화센터(10월31일~11월1일), 부산 영화의전당(11월7~8일)까지 이어질 예정이다.

안호상 세종문화회관 사장은 "이번 협약은 서울과 지역 공공 공연장이 각자의 강점을 결합해 새로운 제작·유통 모델을 함께 만들어 가는 의미있는 출발점"이라며 "공동제작을 통해 지역과 제작 성과를 공유하고 창작의 경험을 함께 축적함으로써 공연예술 생태계의 지속 가능한 순환과 성장 구조를 만들어 가겠다"고 말했다.





박병희 기자 nut@asiae.co.kr



