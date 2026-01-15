볼보코리아, 차세대 전기 플래그십 EX90·ES90 상·하반기 출시

'SDV로 전환' 상징 모델

작년 수입차 시장 4위 달성

볼보자동차코리아가 전기 플래그십 라인업 EX90과 ES90을 올 상·하반기에 출시한다고 15일 밝혔다.

두 차량은 '소프트웨어정의차(SDV)로의 전환'을 상징하는 모델로, 고유의 코어 컴퓨팅 아키텍처와 통합 소프트웨어 시스템을 기반으로 성능, 안전 기술, 커넥티비티 등 차량 전반의 경험을 지속적으로 업데이트할 수 있도록 설계됐다.

볼보 EX90. 볼보자동차코리아 AD 원본보기 아이콘

특히 엔비디아, 퀄컴 테크놀로지, 구글 등 글로벌 IT 기업과 협업, 새로운 데이터를 학습하고 무선 업데이트(OTA)를 지원하는 '바퀴 달린 스마트폰'이라는 새로운 자동차 경험을 완성했다는 설명이다. 스칸디나비아 디자인 철학을 바탕으로 삶의 복잡성을 단순화하는 직관적인 사용자 경험과 공간 설계를 통해, 프리미엄의 새로운 기준을 제시한다.

볼보는 기존 XC90·S90을 포함한 하이브리드 라인업과 전기 플래그십 EX90·ES90을 투입, 전기차와 하이브리드를 아우르는 포트폴리오를 구축한다.

볼보는 지난해 총 1만4903대를 판매하며 수입차 시장 4위를 유지했다. 모델별로 XC60이 5952대로 베스트셀링 모델의 위상을 이어갔으며, XC40(2849대), S90(1859대), XC90(1820대), EX30(1228대) 등이 뒤를 이었다.

이윤모 볼보자동차코리아 대표는 "안전을 향한 볼보의 철학과 한국 시장을 위한 지속적인 노력을 고객 여러분께서 공감해주신 결과"라며 "차별화된 고객 경험을 통해 스웨디시 럭셔리의 가치를 보다 깊이 경험하실 수 있도록 라인업 확대는 물론, 소유 전 과정 전반을 지속적으로 혁신해 나갈 것"이라고 밝혔다.

한편 볼보는 네이버 차량용 브라우저인 '웨일'의 지원 대상을 2022~2025년식 모델까지 1분기 중 무상으로 확대할 예정이다. 또 서비스센터 워크베이뿐만 아니라 주차장 대기 중에도 차량 상태 점검이 가능하도록 구축된 글로벌 Wi-Fi 인프라를 한층 고도화해, 단순 정비를 넘어진단·소프트웨어 다운로드 및 업데이트까지 가능한 미래형 서비스 환경을 구축한다는 방침이다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>