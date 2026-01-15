본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

호남

신정훈 북구의원 “문인 불출석, 주민 기만”

호남취재본부 민현기기자

입력2026.01.15 12:35

시계아이콘00분 25초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

“사퇴 번복 혼란 외면” 비판
긴급현안질문 무산 강한 유감

신정훈 북구의원이 15일 제307회 임시회 본회의에서 사퇴 예고와 번복으로 물의를 빚은 문인 북구청장이 불출석하면서 긴급현안질문이 무산된 것에 대해 비판하는 의사진행발언을 하고 있다. 광주 북구의회 제공

신정훈 북구의원이 15일 제307회 임시회 본회의에서 사퇴 예고와 번복으로 물의를 빚은 문인 북구청장이 불출석하면서 긴급현안질문이 무산된 것에 대해 비판하는 의사진행발언을 하고 있다. 광주 북구의회 제공

AD
원본보기 아이콘

광주 북구의회 소속 더불어민주당 신정훈 의원이 사퇴 예고와 번복으로 물의를 빚은 문인 북구청장의 본회의 불출석에 대해 "주민 목소리를 외면한 무책임한 행위"라며 정면으로 비판했다.


신 의원은 15일 열린 제307회 임시회 본회의에서 의사진행발언을 통해 문 구청장의 불출석으로 긴급현안질문이 무산된 것에 대해 강력한 유감을 표명했다.

그는 "구청장이 아무런 설명 없이 출석을 거부한 것은 본인의 정치적 선택만 중요하다는 선언"이라며, "주민 설득을 포기한 처사"라고 지적했다.


특히 신 의원은 문 구청장이 과거 시·도 통합 시 거취를 결정하겠다던 발언을 언급하며 "이번 불출석 입장문과 대조해 볼 때 자리에 연연하는 모순된 태도를 보이고 있다"고 꼬집었다.


신 의원은 끝으로 "의회의 정당한 요구에 응하지 않은 점을 다시 한번 규탄한다"며 "재차 출석을 요청해 반드시 본회의장에서 문 구청장의 책임 있는 설명을 듣겠다"고 강조했다.




호남취재본부 민현기 기자 hyunki@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

2000원짜리 '아아' 팔아 연매출 4억…'직장인 생명수' 되자 매장만 '10만개' 2000원짜리 '아아' 팔아 연매출 4억…'직장인 생명... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

다카이치, 李에 '90도 폴더인사'…中 언론, 평가절하·진정성 의심

승무원 코스프레하며 비행기 탄 20대 여성…진짜 승무원 촉에 결국

피스타치오 없고 호떡에 소면까지…이름만 붙이면 다 '두쫀쿠'?

"주말 껴서 일본여행 다녀올까?" 한국인 수두룩…또 관광수지 적자 '100억 달러'

"한국사람은 5만5000원"…非유럽인 입장료 45% 인상한 루브르

커피전문점 10만개 시대…2000원 '아아' 팔아 가맹점 연매출 '4억'

美 Fed "경제, 완만한 속도로 개선"…관세 비용 소비자 전가 시작

새로운 이슈 보기