오아, 자사주 80만주 소각

오아 오아 342870 | 코스닥 증권정보 현재가 7,970 전일대비 190 등락률 +2.44% 거래량 11,148 전일가 7,780 2026.01.13 15:30 기준 관련기사 [특징주]오아, 스팩 합병 상장 첫날 17%대 약세 전 종목 시세 보기 close 는 주주가치 제고를 위해 자기주식 79만7919주를 소각한다고 13일 공시했다. 금액으로는 67억9513만원 규모다. 목적은 주주가치 제고다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>