오아 는 주주가치 제고를 위해 자기주식 79만7919주를 소각한다고 13일 공시했다. 금액으로는 67억9513만원 규모다. 목적은 주주가치 제고다.
유현석 기자 guspower@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스'탈팡'하고 여기로 왔어요…지난달 이용률 2배 '쑥... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
오아, 자사주 80만주 소각
2026년 01월 13일(화)
오아 는 주주가치 제고를 위해 자기주식 79만7919주를 소각한다고 13일 공시했다. 금액으로는 67억9513만원 규모다. 목적은 주주가치 제고다.
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
9500원짜리 두쫀쿠 먹다가 '깜짝'…안에 들어있는 게 소면인 거야?
"시장님, 사랑해요" 한복 차려 입은 여직원까지…낯 뜨거운 아부 경쟁
'탈팡'하고 여기로 왔어요…지난달 이용률 2배 '쑥' 오른 퀵커머스
"잘 있었어?"…노홍철 만난 '정의선 형님' 반갑게 웃으며 한 말
"나 대구 좀 다녀올게" 훠궈 전문점 '면은우' 화제
"1시간내 배송 더 편하네"탈팡족, 퀵커머스로 갈아탔다
두쫀쿠 열풍에 '두바이 붕어빵'까지7배 비싸도 '오픈런'
복싱하는 로봇, 공장서 일하는 로봇…뭐가 더 세상을 바꿀까?