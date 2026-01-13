DB손해보험, 임직원·가족과 새해 연탄 나눔 봉사

연탄 2만2300장 후원

DB손해보험이 올해 첫 사회공헌활동으로 지난 10일 서울시 서대문구 개미마을 일대에 연탄나눔 봉사활동을 실시했다고 13일 밝혔다.

DB손보 임직원과 가족들은 사랑의 연탄 2만2300장을 후원하고 그중 5400여장의 연탄을 직접 배달했다. 사랑의 연탄 나눔 봉사활동은 DB손해보험 프로미 봉사단의 대표 사회공헌 활동 중 하나로 매년 시행하고 있다.

정종표 DB손해보험 사장(오른쪽)과 임직원 및 가족들이 지난 10일 서울시 서대문구 개미마을 일대에서 사랑의 연탄나눔 봉사활동을 펼치고 있다. DB손보 AD 원본보기 아이콘

이날 행사에 참석한 정종표 DB손보 사장은 "새해 첫 사회공헌 활동인 연탄나눔 봉사활동을 통해 도움이 필요한 이웃들에게 조금이나마 사랑을 전할 수 있어 기쁘다"며 "앞으로도 지속적인 사회공헌 활동을 통해 ESG(환경·사회·지배구조) 경영을 실천할 것"이라고 소감을 밝혔다.

DB손해보험 관계자는 "프로미 봉사단 활동에 필요한 재원은 임직원이 자발적으로 참여해 매달 급여에서 기부한다"며 "그 금액에 회사가 2배로 출연해 조성한 '프로미 하트펀드'를 활용하고 있기 때문에 활동에 참여하지 못한 직원들도 마음만은 함께해 의미가 있다"고 말했다.





최동현 기자 nell@asiae.co.kr



