본문 바로가기
Dim영역
경제
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

금융

DB손해보험, 임직원·가족과 새해 연탄 나눔 봉사

최동현기자

입력2026.01.13 08:58

시계아이콘00분 25초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

연탄 2만2300장 후원

DB손해보험이 올해 첫 사회공헌활동으로 지난 10일 서울시 서대문구 개미마을 일대에 연탄나눔 봉사활동을 실시했다고 13일 밝혔다.


DB손보 임직원과 가족들은 사랑의 연탄 2만2300장을 후원하고 그중 5400여장의 연탄을 직접 배달했다. 사랑의 연탄 나눔 봉사활동은 DB손해보험 프로미 봉사단의 대표 사회공헌 활동 중 하나로 매년 시행하고 있다.

정종표 DB손해보험 사장(오른쪽)과 임직원 및 가족들이 지난 10일 서울시 서대문구 개미마을 일대에서 사랑의 연탄나눔 봉사활동을 펼치고 있다. DB손보

정종표 DB손해보험 사장(오른쪽)과 임직원 및 가족들이 지난 10일 서울시 서대문구 개미마을 일대에서 사랑의 연탄나눔 봉사활동을 펼치고 있다. DB손보

AD
원본보기 아이콘

이날 행사에 참석한 정종표 DB손보 사장은 "새해 첫 사회공헌 활동인 연탄나눔 봉사활동을 통해 도움이 필요한 이웃들에게 조금이나마 사랑을 전할 수 있어 기쁘다"며 "앞으로도 지속적인 사회공헌 활동을 통해 ESG(환경·사회·지배구조) 경영을 실천할 것"이라고 소감을 밝혔다.


DB손해보험 관계자는 "프로미 봉사단 활동에 필요한 재원은 임직원이 자발적으로 참여해 매달 급여에서 기부한다"며 "그 금액에 회사가 2배로 출연해 조성한 '프로미 하트펀드'를 활용하고 있기 때문에 활동에 참여하지 못한 직원들도 마음만은 함께해 의미가 있다"고 말했다.




최동현 기자 nell@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"젊은 여성들, 절대 따라가면 안돼" 강남역서 반복되는 강매 수법 "젊은 여성들, 절대 따라가면 안돼" 강남역서 반복... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"공무원 할래요"…'대기업' 원하던 청년들 다시 노량진 몰리는 까닭

5000만원이면 '자가용 비행기' 현실로…접어서 이동도 가능

7배 비싸도 '오픈런'…두쫀쿠 열풍, 붕어빵까지 삼켰다

CES서 천공 목격한 이준석 "닮은 사람인줄…이름표 보고 당황"

대리 불러 주차장까지 다 왔는데…다음날 차에서 숨진채 발견

우리 아이 개인정보도? 교원 계열사 줄줄이 뚫렸다

"미래 아닌 현실"…엔비디아·구글이 먼저 찜한 '꿈의 에너지'

새로운 이슈 보기