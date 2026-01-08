영천시, 2026학년도 향토생활관 입사생 모집

대구·경북 7개 대학 대상…총 160명 선발

영천시(시장 최기문)는 오는 12일부터 21일까지 2026학년도 향토생활관 입사생을 모집한다.

모집인원은 ▲경북대학교 30명 ▲영남대학교 50명 ▲대구대학교 30명 ▲계명대학교 20명 ▲대구가톨릭대학교 10명 ▲경일대학교 10명 ▲대경대학교 10명으로 총 160명이며, 입주 기간은 1년이다.

영천시청 전경

공고일(2026년 1월 7일) 기준 학생과 보호자 모두 1년 이상 영천시에 주민등록이 돼 있어야 하며 ▲지역 초·중·고교 졸업여부(50점) ▲생활정도(30점) ▲학업성적(20점) 등을 기준으로 심사한다.

최종 추천 명단은 2월 초 각 대학교에 통보할 예정이다.

신청은 읍·면·동 행정복지센터 또는 영천시청 인구교육과(본관 3층)를 방문해 접수할 수 있으며, 영천시장학회 홈페이지에서 온라인으로도 가능하다.

향토생활관 입사생 모집과 관련한 자세한 사항은 영천시청 홈페이지 고시·공고 게시판 또는 영천시장학회 홈페이지 공지사항에서 확인할 수 있다.





영남취재본부 최대억 기자



