NHN클라우드, 노티피케이션으로 고객사 메시지 150억건 발송

전년比 8% 증가…카톡 비즈 50%↑

노티피케이션 허브 고객사 2배 늘어

NHN클라우드는 지난해 메시지 솔루션 'NHN 노티피케이션'을 통해 고객사 메시지 150억건 발송을 안정적으로 지원했다고 8일 밝혔다.

NHN 노티피케이션은 클라우드 기반 메시지 솔루션이다. 카카오톡 비즈 메시지, 문자 메시지(SMS), 국제 SMS, 푸시, 이메일, 차세대 문자 서비스(RCS) 등 고객 커뮤니케이션에 필요한 메시지 발송·관리 서비스를 제공한다. 발송량에 맞춰 메시지 발송 인프라를 손쉽게 확장할 수 있는 것이 특징이다. 삼쩜삼(자비스앤빌런즈), 퀸잇(라포랩스), 마이리얼트립 등이 도입해 활용하고 있다.

NHN클라우드에 따르면 지난해 NHN 노티피케이션을 통한 메시지 발송 건수는 전년 대비 8% 증가했다. 특히 '카카오톡 비즈 메시지'의 발송량이 전년 대비 50% 이상 증가했는데, 대규모 업그레이드 당시 변경된 스펙에 맞춰 선제적으로 개발·서비스한 것이 주효했다고 설명했다.

또 2024년 출시한 '노티피케이션 허브'의 고객사 수가 전년 대비 2배 이상 늘어났다고 했다. 노티피케이션 허브는 NHN 노티피케이션이 제공하는 모든 메시지 서비스를 한 곳에서 운영·관리할 수 있는 통합 플랫폼이다. NHN클라우드는 출시 이후 고객 피드백을 적극 반영해 이미지 레이아웃 기능 추가, 멀티미디어 메시지 서비스(MMS) 템플릿에 이미지 레이아웃 연동 등 26회의 업데이트를 진행하며 서비스 완성도와 신뢰도를 높였다.

그 결과 지난해 고객 만족도 조사에서 상품 구성, 제품 기능, 발송 품질·안정성 및 보안, 고객 응대 등 대부분 항목의 만족도 점수가 전년 대비 상승했다고 NHN클라우드는 전했다. 이중 발송 품질·안정성과 보안 영역은 만족도 조사를 시행한 최근 3년 연속 고객사가 가장 만족한 항목으로 꼽혔다.

NHN클라우드는 올해 '통합 RCS 서비스'를 출시해 RCS를 중심으로 고객 커뮤니케이션을 전개하는 기업을 지원해 나갈 방침이다. 구글 안드로이드에 이어 애플 iOS도 26 버전부터 RCS를 지원하면서 현존하는 대부분의 단말기에 RCS 기업 메시지를 전송할 수 있는 서비스를 개발 중이다.

김동훈 NHN클라우드 대표는 "다양한 메시지 채널을 통해 고객 커뮤니케이션을 어떻게 전개하느냐가 비즈니스 성패를 좌우하는 중추적인 요소로 자리매김했다"며 "신규 제품 출시와 고도화를 적극 추진해 유의미한 성과를 창출했던 지난해에 이어 올해도 고객이 만족하고 신뢰할 수 있는 서비스를 개발·고도화해 성공적인 비즈니스 전개에 기여하겠다"고 말했다.





노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr



