사회
경기도 '기지촌여성 인권 아카이브 총괄백서' 발간

이영규기자

입력2026.01.08 08:25

경기도와 경기도여성가족재단이 전국 최초로 '기지촌여성 인권 아카이브 총괄 백서'를 발간했다.


이번 백서는 '경기도 기지촌여성 피해자 보호·지원 및 기념사업 등에 관한 조례'에 따라 지난해 4월부터 12월까지 진행한 '기지촌여성 인권 기록 아카이브 사업'의 전 과정을 종합적으로 정리한 결과물이다.

백서는 총 5장으로 1장에는 사업 추진 배경과 경과, 기지촌여성 인권 기록화 연표, 기지촌 역사 개요, 아카이브 통계를, 2장에는 대표적인 공공기록물과 민간기록물을 담고 있다. 3장에는 기지촌여성 당사자들의 구술 인터뷰 요약을, 4장에는 기지촌 관련 공간 기록과 설명 자료를 수록하고 있다. 마지막 5장에는 아카이빙 활동의 주요 성과물을 담았다.


기지촌여성 인권기록 아카이브 총괄백서 표지

기지촌여성 인권기록 아카이브 총괄백서 표지

'기지촌여성 인권 기록 아카이브 사업'은 기지촌여성과 기지촌 역사 공간, 기지촌 여성운동에 관한 자료를 조사·수집·기록하고 이를 디지털 아카이브로 구축한 사업이다. 기지촌 역사에 대한 사회적 기억을 확장하고 여성 인권 증진을 도모하는 한편, 피해자들의 치유와 회복을 목표로 했다.


경기도와 도 여성가족재단은 이번에 구축된 아카이브 기록과 영상, 공간 콘텐츠가 향후 교육·전시·인권 교육 자료 등으로 폭넓게 활용되어, 기지촌 여성 인권에 대한 사회적 공감과 이해를 확산하는 데 기여할 것으로 기대하고 있다.

김진효 경기도 여성정책과장은 "이번 아카이브 성과물은 전쟁과 분단이 남긴 여성 인권의 아픈 역사를 기록한 중요한 자료"라며 "사회적 낙인 속에서 살아온 기지촌여성의 치유와 명예 회복은 물론, 기지촌여성 인권에 대한 사회적 관심과 인권 향상의 계기가 되길 기대한다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
