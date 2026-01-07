연간 외국인직접투자 360억달러…역대 최대 실적

5년 연속 최대치 경신

그린필드 투자 사상 최고

미국·EU 중심 자금 유입 확대

2025년 연간 외국인직접투자(FDI)가 360억달러를 넘어서며 역대 최대 실적을 기록했다. 상반기 투자 위축에도 불구하고 하반기 들어 투자 심리가 회복되면서 연간 기준으로는 증가세를 유지했다. 특히 신규 공장 설립 등 실물경제 파급력이 큰 그린필드 투자가 사상 최대를 기록하며 양적·질적 측면 모두에서 의미 있는 성과로 평가된다.

산업통상부에 따르면 2025년 연간 외국인직접투자 신고액은 360억5000만달러로 전년 대비 4.3% 증가했다. 이는 2022년 304억4000만달러, 2023년 327억1000만달러, 2024년 345억7000만달러에 이어 4년 연속 증가세다. 실제 자금이 국내로 유입된 도착액 역시 179억5000만 달러로 전년 대비 16.3% 늘며 역대 세 번째로 높은 수준을 기록했다.

연초 글로벌 긴축 기조와 지정학적 불확실성으로 상반기 외국인투자가 전년 대비 14.6% 감소했지만, 하반기 들어 새 정부 출범 이후 정책 불확실성이 완화되고 대외 신뢰가 회복되면서 투자 흐름이 빠르게 반등한 것으로 분석된다. 특히 AI 정책을 중심으로 한 산업 전략과 경주 APEC 정상회의를 계기로 한 투자유치 활동이 긍정적으로 작용했다는 평가다.

투자 유형별로 보면 그린필드 투자가 두드러졌다. 2025년 그린필드 투자 신고액은 285억9000만달러로 전년 대비 7.1% 증가하며 역대 1위를 기록했다. 전체 외국인직접투자에서 차지하는 비중도 79.3%에 달한다. 반면 인수합병(M&A) 방식 투자는 74억6000만달러로 5.1% 감소했지만, 3분기까지 50%를 넘었던 감소폭이 연말로 갈수록 크게 줄어들며 하락세는 진정되는 모습이다.

업종별로는 제조업과 서비스업이 모두 증가했다. 제조업 투자 신고액은 157억7000만달러로 전년 대비 8.8% 늘었다. 화학(58억1000만 달러·99.5%), 금속·금속가공(27억4000만달러·272.2%) 등 첨단산업 및 핵심 소재 분야 투자가 크게 확대됐다. 반면 전기·전자(35억9000만달러·-31.6%), 기계장비·의료정밀(8억5000만달러·-63.7%) 등 일부 업종은 감소했다.

서비스업 투자도 190억5000만달러로 6.8% 증가했다. AI 데이터센터, 온라인 플랫폼 등과 연계된 투자가 늘면서 유통(29억3000만달러·71.0%), 정보통신(23억4000만 달러·9.2%), 연구개발·전문·과학기술(19억7000만달러·43.6%) 분야가 증가세를 주도했다. 금융·보험업은 74억5000만달러로 10.6% 감소했다.

국가별로는 미국과 유럽연합(EU)으로부터의 투자 확대가 전체 실적을 끌어올렸다. 미국의 투자 신고액은 97억7000만달러로 전년 대비 86.6% 급증했다. 금속, 유통, 정보통신 업종을 중심으로 그린필드 투자가 크게 늘었다. EU 역시 화공과 유통 분야를 중심으로 69억2000만달러를 기록하며 35.7% 증가했다. 반면 일본은 44억달러로 28.1% 감소했고, 중국도 35억9000만달러로 38.0% 줄었다.

실제 자금 유입을 기준으로 한 도착액에서도 비슷한 흐름이 나타났다. 2025년 외국인직접투자 도착액은 179억5000만달러로, 그린필드 투자 도착액이 131억2000만달러에 달해 전년 대비 41.4% 증가했다. 제조업과 서비스업 모두 자금 유입이 늘었으며, 국가별로는 미국발 도착액이 53억7000만달러로 199.1% 급증했다.

지역별로는 수도권과 비수도권 모두 투자 금액이 증가했다. 수도권 투자 신고액은 191억5000만달러로 9.0% 늘었고, 비수도권도 60억6000만달러로 10.8% 증가했다. 특히 전남, 충북, 강원, 부산 등 일부 지역에서 서비스업과 연계된 투자가 크게 확대되며 지역경제 활성화 효과도 기대된다.

산업통상부는 이러한 외국인투자 유치 성과를 이어가기 위해 2026년에도 지역 발전과 연계한 인센티브를 확대하고, 외국인투자기업이 체감하는 규제 부담을 지속적으로 개선하겠다는 방침이다. 아울러 투자 환경의 예측 가능성과 안정성을 높여 중장기적인 투자 유입 기반을 강화하겠다는 구상이다.





