단국대 한관영 교수팀, 폴더블 표면 측정 기술 개발

변선진기자

입력2026.01.08 10:41

차세대 디스플레이 정밀 분석 기술

단국대학교 융합반도체공학과 한관영 교수 연구팀은 폴더블 디스플레이를 비롯한 각종 디스플레이 표면의 주름과 거칠기를 비접촉 방식으로 빠르고 정밀하게 측정할 수 있는 기술을 개발했다고 8일 밝혔다.

개발 기술을 시연하고 있는 단국대 연구팀. 단국대학교

개발 기술을 시연하고 있는 단국대 연구팀. 단국대학교

이번 연구는 그동안 정량적 평가가 어려웠던 디스플레이 표면의 면 품위도와 미세 거칠기를 동시에 수치화할 수 있도록 구현한 것이 특징이다. 특히 폴더블 디스플레이는 반복적인 접힘 과정에서 발생하는 크리즈(주름)가 시인성과 제품 신뢰성을 저해하는 주요 요인으로 지적돼 왔다.


연구팀은 디스플레이 표면에 평행광을 조사해 발생하는 광 왜곡을 영상으로 분석하고, 이를 AI 기반 알고리즘으로 해석해 표면 품질을 정량화했다. 이 기술은 수십~수백 마이크로미터(μm) 수준의 곡률 변화와 1~100μm 범위의 거칠기를 동시에 검출할 수 있다.

상용화된 폴더블 디스플레이를 대상으로 실험한 결과 25초 이내의 고속 검사로 평균 측정 오차는 0.4% 이내의 높은 정밀도를 보였다. 관련 핵심 기술 2건은 특허 출원 중이다.


한관영 교수는 "디스플레이 표면 품질을 정량적으로 평가할 수 있는 검사 기술"이라며 "제조 공정과 품질 관리 단계에서 디스플레이 표면 품질의 신뢰성 향상에 기여할 수 있을 것"이라고 말했다.




변선진 기자 sj@asiae.co.kr
