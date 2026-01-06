농심, 中 하얼빈 겨울축제 '빙등제' 참가…"영하 20도서 즐기는 신라면"

세계 3대 겨울축제 중국 하얼빈 빙등제 참가

'SHIN으로 떠나는 여행' 테마로 신라면 체험형 부스 운영

농심 농심 004370 | 코스피 증권정보 현재가 424,000 전일대비 3,500 등락률 -0.82% 거래량 18,338 전일가 427,500 2026.01.06 10:20 기준 관련기사 가격 인상 효과 본격 반영 농심, 해외 확장도 기대[클릭 e종목]뉴욕 JFK 공항에 '신라면 분식' 오픈…"美 최대 관문서 맛보는 K-매운맛"[오늘의신상]신라면 40주년 기념작 '신라면 골드' 전 종목 시세 보기 close 은 새해를 맞아 세계 3대 겨울 축제로 꼽히는 중국 하얼빈 '빙등제'에 참가해 신라면의 글로벌 브랜드 위상을 알리는 대규모 캠페인을 진행한다고 6일 밝혔다. 이번 캠페인은 'SHIN으로 떠나는 여행'을 테마로 추위에서 즐기는 신라면의 매콤하고 따뜻한 행복을 전한다는 계획이다.

농심은 빙등제 메인 행사장인 '빙설대세계' 현장에 높이 8m의 대형 신라면컵 얼음 조각을 설치했다. 신라면컵 얼음조각은 한 달여의 제작 기간을 거쳐 완성된 축제장 핫 아이템으로 야간에는 신라면 고유의 붉은색 조명을 더해 존재감을 더하고 글로벌 앰배서더 '에스파' 등신대를 활용한 포토존을 마련해 K-팝 팬들의 눈길을 사로잡는다.

또 농심은 하얼빈 최고의 번화가인 '중앙대가'와 '송화강' 등 주요 관광 명소에 신라면 전시관과 시식 부스를 마련했다. 빙등제를 찾은 관광객들이 동선에 따라 하얼빈 곳곳에서 신라면을 경험하도록 해 브랜드 주목도를 높인다는 계획이다.

특히 신라면 전시관을 한국 '구미라면축제'에서 선보여 호평받았던 '신라면 분식' 팝업스토어 형식으로 구성했다. 부스에서 다양한 이벤트를 통해 신라면 키링·스티커와 같은 굿즈를 제공하는 등 한국의 축제 문화를 현지에 이식하는 방식으로 브랜드를 적극적으로 알리고 있다.

농심은 이번 빙등제를 시작으로 세계 3대 겨울 축제에 모두 참여해, 연초부터 본격적인 글로벌 마케팅에 나선다는 계획이다.

농심 관계자는 "전 세계적인 축제로 꼽히는 하얼빈 빙등제에서 신라면의 매콤하고 따뜻한 매력을 전하게 돼 기쁘다"며 "단순한 제품 홍보를 넘어 추위 속에서 신라면 한 그릇이 전하는 행복의 가치를 전 세계 소비자들에게 널리 알릴 것"이라고 말했다.





구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>