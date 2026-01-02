[오늘의신상]투썸플레이스 '생딸기 생크림 케이크'



커스터드 생크림·딸기 콤포트의 조화로 클래식한 맛 구현

투썸플레이스가 클래식한 딸기 케이크의 매력을 담아낸 '생딸기 생크림 케이크'를 새롭게 선보인다고 밝혔다.

'생딸기 생크림 케이크'는 고소하고 부드러운 커스터드 생크림에 상큼한 딸기 콤포트를 층층이 레이어링해 달콤함과 산뜻함이 조화를 이루는 균형 잡힌 풍미가 특징이다. 누구나 부담 없이 즐길 수 있는 클래식한 구성을 바탕으로, 딸기 케이크의 본질적 매력을 경험할 수 있다.

여기에 신선한 생딸기를 올려 화이트 색상의 생크림과 이루는 선명한 색 대비와 입체적인 비주얼을 극대화했다. 어느 각도에서 보아도 생딸기의 존재감을 고스란히 느낄 수 있어 홈파티 테이블을 한층 화사하게 완성한다. 또한 여럿이 함께 나누기 좋은 홀케이크와 일상 속에서도 가볍게 즐길 수 있는 피스 케이크 두 가지 형태로 선보여 이용 편의성을 높였다.

투썸플레이스 관계자는 "자타 공인 '딸기 케이크 맛집'답게, 딸기가 가장 맛있는 시기에 고객분들께 더 풍성한 디저트 경험을 전하고자 했다"며 "스초생과 화초생에 이어 선택의 폭을 넓힌 딸기 케이크로 달콤한 순간을 함께하고자 한다"고 전했다.





구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr



