“AI 조작 아니다”…박병규 광산구청장, 이재명 대통령 사진 논란 반박

금호타이어 화재 당시 촬영 사진 ‘합성’ 논란에

박 구청장 “현장 촬영…유포·제작 관여한 적 없어”

박병규 광주 광산구청장이 금호타이어 광주공장 화재 당시 이재명 대통령과 찍은 사진이 '인공지능(AI) 합성' 논란에 휘말리자 "사실이 아니다"라며 현장 사진과 촬영 정보를 공개했다. 온라인에서 해당 사진이 'AI 조작물'이라는 주장이 퍼지면서 박 구청장은 억울함을 호소했다.

31일 'AI 합성 의혹'이 제기된 대선 후보 시절 이재명 대통령과 박병규 광주 광산구청장의 금호타이어 화재 대피소 방문 사진. 지난 5월 17일 광주여자대학교 체육관에서 촬영됐다.

의혹은 31일 오전 일부 보도에서 시작됐다. 카카오톡 단체방 등을 통해 확산된 한 장의 사진이 문제였다. 지난 5월 금호타이어 광주공장 화재 대피소에서 이 대통령과 박 구청장이 시민 옆에 쪼그려 앉아 대화를 나누는 장면인데, "원본에는 이 대통령만 있었고 박 구청장을 덧입힌 합성처럼 보인다"는 지적이 붙었다. 방문 자체는 사실이지만, 사진 속 인물이 의도적으로 추가된 것 아니냐는 의혹 제기였다.

박 구청장은 같은 날 오후 광주시의회에서 긴급 기자회견을 열고 "존재하지 않았던 일을 AI로 조작해 대통령을 끌어들인 사람으로 매도되고 있다"며 "이는 사실이 아니다"라고 반박했다. 그는 "5월 17일 금호타이어 화재 이재민 대피소에 분명히 이 대통령과 함께 있었고, 문제가 된 사진은 광산구 공직자가 현장에서 직접 촬영했다. 촬영 시각과 메타정보도 남아 있다"고 설명했다.

문제가 된 사진은 광주여자대학교 유니버시아드 체육관 대피소 방문 장면으로, SNS 일부 게시물은 이를 '홍보용 합성 이미지'로 단정하거나 박 구청장이 개입했다는 식의 해석을 덧붙였다. 박 구청장은 "사진 유포는 나와 무관하다. 누가 만들었는지도 모르고 관여한 사실도 없다"며 "한순간에 대통령을 끌어들인 부도덕한 사람으로 매도됐다"고 했다.

지난 5월 금호타이어 화재 대피소를 찾은 이재명 대통령과 박병규 광산구청장 모습이 실린 광산구보 지면.

박 구청장은 SNS에서도 "전국적으로 죽일 놈이 되고 있다"며 "사실 확인 없는 단정적 보도는 한 행정 책임자의 신뢰에 회복하기 어려운 상처를 남긴다. 해당 사진은 인공지능 합성물이 아니다"라고 재차 강조했다.





