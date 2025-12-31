계명대 경찰행정학과, '간부급 8명' 포함 2025년 공직자 57명 대거 배출

경찰·해경·소방 간부 등 고위직 진출 두드러져…명문 입지 굳건

1996년 학과 창설 이래 1600여 명 공직자 배출, 체계적 커리큘럼 성과

'순환식 체력검사' 장비 선제 도입으로 실전형 교육 환경 구축

계명대학교(총장 신일희) 경찰행정학과가 2025년 한 해 동안 간부후보생 8명을 포함해 총 57명의 공직 인재를 배출하며 전국 최고 수준의 경쟁력을 다시 한번 입증했다.

올해 계명대 경찰행정학과는 7급 이상 간부급 공직자 배출에서 독보적인 성과를 거뒀다.

계명대 경찰행정학과 학생들이 무도실습실에서 경찰공무원 체력검사 시험준비를 하고 있다. 계명대 제공

세부적으로는 ▲경찰간부후보생 3명 ▲해양경찰간부후보생 3명 ▲소방간부 1명 ▲지역인재 7급 1명 등 총 8명의 간부급 합격자를 냈다.

이와 함께 ▲경찰직 39명 ▲9급 공무원 8명 ▲군 장교 2명 등이 공직에 몸을 담게 됐다. 특히 전국 경찰행정학과 중에서도 한 해 8명의 간부급 합격자를 내는 사례는 드물어, 학과의 교육 역량이 질적으로도 정점에 달했다는 평가다.

1996년 학과 창설 이후 계명대 경찰행정학과는 지금까지 경찰간부후보생 35명을 포함해 약 1300명의 경찰공무원을 배출했다.

여기에 검찰, 법원, 교정, 보호직 등 공공안전 분야 전체를 합치면 국가공무원 배출 인원은 1600여 명에 달한다.

이러한 성과는 입학 초기부터 이뤄지는 직렬별 밀착 지도가 핵심 동력이 됐다.

학과는 경찰학, 범죄학, 법학 등 전공별 교수진의 맞춤형 상담은 물론, 자체 고시원 운영과 장학금 지원, 현장 실습 및 명사 초청 특강 등 학생들이 오로지 시험에 집중할 수 있는 완벽한 지원 시스템을 구축하고 있다.

계명대는 2026년부터 전면 시행되는 경찰공무원 '순환식 체력검사(P/F 방식)'에 발맞춰 전국 최고 수준의 실습 인프라를 마련했다.

기존 종목별 점수제와 달리 4.2kg 조끼를 착용하고 장애물 달리기, 장벽 넘기, 구조하기 등 실전 직무 능력을 평가하는 변화에 대응하기 위해, 실제 경찰청 평가 모델과 동일한 측정 장비를 선제적으로 도입했다.

이를 통해 학생들은 실제 시험과 동일한 조건에서 반복 훈련을 하며 현장 대응 능력을 체득하고 있다.

허경미 경찰행정학과장은 "올해의 성과는 학생들의 열정과 학과의 체계적인 지원이 맞물린 결과"라며 "급변하는 채용 제도에 맞춘 고도화된 교육 환경을 통해 국가의 안전을 책임질 전문 인재를 지속적으로 양성하겠다"고 밝혔다.





영남취재본부 최대억 기자



