[인사]iM증권

김진영기자

입력2025.12.31 13:22

임원 인사

<승진>

◇ 상무

▲ 금융소비자보호본부장 류시웅 ▲ 채권본부장 김정곤


<신규 선임>

◇ 전무

▲ 감사본부장 정해덕

◇ 상무보

▲ IT본부장 박정의

<이동>

◇ 상무보

▲ 마케팅본부장 성홍기 ▲ 경영전략본부장 정호철 ▲ S&T본부장 이용우


단장/실장/센터장 및 부서장(팀장) 인사

<신규 보임>

◇ 단장

▲리테일영업추진단장 정성원 ▲ 경영혁신단장 송정웅

◇ 실장

▲ FI운용실장 김우형 ▲ 영남영업실장 최준호

◇ 센터장

▲ 부산중앙WM센터장 임수정 ▲ 울산전하WM센터장 황용섭

◇ 부서장(팀장)

▲ IT기획보안부장 권희락 ▲ IB투자부장 여원 ▲ 울산지점장 이범진

▲ 영업추진부장 최경우 ▲ PF관리팀장 박현준 ▲ IT정보팀장 김민준


<이동>

◇ 센터장

▲ 서울금융센터장 이승환 ▲ 대구WM센터장 김찬곤 ▲ 도곡WM센터장 주은화

◇ 부서장

▲ 금융상품법인부장 전병길 ▲ 주식법인부장 남우성

▲ 패시브운용부장 김신범 ▲ 채권투자부 이영진 ▲ IT트레이딩운영부장 오세용

▲ IT금융상품부장 김윤석 ▲ IT플랫폼부장 최진혁

팀장 인사

<신규 보임>

▲ IT기획보안부 IT보안팀장 이용석 ▲ IT트레이딩운영부 IT파생팀장 윤동희

▲ 해외증권여신부 해외증권팀장 신형승


<이동>

▲ 영업추진부 고객만족센터(팀장) 배정자





김진영 기자 camp@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

