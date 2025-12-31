화순군, 올해 특별교부세 72억 확보…역대 최대

지역현안·재난안전 등 총 25건

전남 화순군이 2025년도 특별교부세 총 71억 7,000만원(약 72억원)을 확보했다.

31일 군에 따르면 특별교부세는 보통교부세 산정 시 반영하기 어려운 지방자치단체별의 긴급·특별한 재정 수요나 예기치 못한 재정 여건 변동 등에 충당하기 위해 중앙정부가 교부하는 재원이다.

화순군 청사 전경. 화순군 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 특별교부세는 화순군이 그동안 지원받은 규모 중 역대 최대 수준으로, 열악한 재정 여건 속에서도 지역 주요 현안 해결을 위한 필요성과 시급성 등을 종합적으로 검토해 반영된 결과이다.

분야별로는 지역현안 수요에 ▲동구리 호수공원 어린이 놀이터 조성사업 10억원 ▲한천면 금전리 지방상수도 확충 5억원 ▲화순읍 다지리 가로등 설치사업 4억원 등 총 29억원(6건)을 확보했다.

또 재난안전 수요에는 ▲재해위험교량(세청교) 보수 및 보강사업 7억원 ▲하천 계곡 불법 시설물 철거 후속조치 사업 5억원 ▲용계지구 수리시설 개보수사업 5억원 등 총 32억 4,000만원(10건)을 확보해 재난 예방과 안전 기반 강화에 활용할 방침이다.

군은 중앙부처 각종 평가에서 우수한 성과를 거둬 시책수요(지방자치단체 인센티브)에서도 10억 3,000만원(9건)을 확보했다. 해당 인센티브는 ▲기후재난 대응 최우수 2억원 ▲민생회복 소비쿠폰 집행 우수 2억원 ▲자연재난대책 추진 및 재난관리 평가 우수 4억 2,000만원 등이 포함된다.

구복규 군수는 "많은 특별교부세 확보를 위해 노력해 주신 우리 지역 신정훈 국회의원께 감사드린다"며 "확보한 예산이 조기에 성과로 이어질 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

이어 "앞으로도 군민이 생활 속에 체감할 수 있는 행정을 적극 실천해 '군민이 행복한 화순'을 만들기 위해 전 직원과 함께 노력하겠다"고 덧붙였다.





호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>