본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

호남

을사년 한해 마무리 '스물 두 번째 하우스 콘서트'…아쉬움·희망 교차

호남취재본부 김우관기자

입력2025.12.31 11:28

시계아이콘00분 20초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
30일 저녁 진행된 스물두번째 하우스 콘서트가 관객들의 호응속에 진행됐다. 김우관 기자

30일 저녁 진행된 스물두번째 하우스 콘서트가 관객들의 호응속에 진행됐다. 김우관 기자

AD
원본보기 아이콘

2025년 마지막을 장식한 스물 두 번째 '하우스 콘서트'가 30일 광주 북구 첨단2지구 프리마 아트홀에서 진행됐다.


이날 공연은 바이올린 이준성을 비롯해 비올라 엄광용, 첼로 이후성, 더블베이스 권새롬, 피아노 김연이 출연해 슈베르트 마왕 작품번호 1, 겨울 나그네, 송어 작품번호 114 등 명곡을 연주했다. 특히 크리스마스는 지났지만 올 한 해를 보내기가 아쉬운 듯 캐럴 메들리까지 곁들여져 공연장을 찾은 애호가들의 가슴을 흠뻑 적셨다.

을사년 한해 마무리 '스물 두 번째 하우스 콘서트'…아쉬움·희망 교차 원본보기 아이콘

'하우스 콘서트'는 엠에스엘(주) 김해명 회장이 사비를 들여 3년째 진행하는 마을의 작은 음악회다. 스물 세 번째로 시작될 병오년 첫 공연은 1월 27일 저녁 7시 30분에 어김없이 관객 곁으로 찾아온다.





호남취재본부 김우관 기자 woogwank@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"얘 또 회비 안 냈네" 이제 딱 걸린다…진화하는 '모임통장'[금융현미경] "얘 또 회비 안 냈네" 이제 딱 걸린다…진화하는 '... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"아무리 돈으로 치장해도 소용없어"천박해 보이는 것들

배우 안성기, 병원 이송 중환자실 위중…소속사 "경과 확인 중"

트럼프가 보낸 선물 언박싱한 李대통령 "혹시 백악관 열쇠?"

"얘 또 회비 안 냈네" 이제 딱 걸린다…진화하는 '모임통장'

존 F. 케네디 외손녀 사망… 끝나지 않는 가문의 비극

신기록 행진 '금속 전성시대'내년에도 반짝반짝 빛날까

'악성' 미분양 3만가구 육박…13년만 최대치

새로운 이슈 보기