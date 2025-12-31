본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

포천시, 옥정~포천 철도 공사 구간 ‘선단1통 경로당’ 임시 정류소 설치

이종구기자

입력2025.12.31 10:18

시계아이콘00분 28초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경기 포천시는 선단동 소재 건화주유소 인근에 선단1통 경로당 임시 버스정류소를 설치해 2026년 1월 1일 첫차부터 운영한다.

포천시, 옥정~포천 광역철도 공사에 따른 ‘선단1통 경로당’ 임시 정류소 설치 위치. 포천시 제공

포천시, 옥정~포천 광역철도 공사에 따른 ‘선단1통 경로당’ 임시 정류소 설치 위치. 포천시 제공

AD
원본보기 아이콘

현재 옥정~포천 광역철도 건설 공사 시행으로 공사 구간에 포함된 대진대학교 정류소를 상행(송우리 방향) 200m 지점으로 이전해 운영하고 있으나 대중교통 이용을 위해 약 400m의 거리를 이동해야 하는 선단1통 주민의 불편을 최소화하기 위해 선단1통 경로당 임시 정류소를 설치했다.


임시 정류소에는 시내버스 노선이 정차할 예정이며, 광역버스의 경우 교통 여건과 노선 운영 특성상 부득이하게 정차하지 않는다.

포천시 관계자는 "광역철도 건설은 지역 교통체계 개선을 위한 중요한 사업으로 공사 과정에서 발생하는 시민 불편을 최소화하기 위해 지속적으로 보완 대책을 마련하겠다"며, "임시 정류소 설치와 관련해 시민들께서 혼선 없이 이용할 수 있도록 홍보하겠다"고 말했다.


한편, 기존 광역철도역이 준공되면 임시정류소는 폐쇄하며 공사 진행 상황에 따라 임시 정류소 운영 기간 및 이용 방법에 변동이 생길 경우 사전에 안내할 예정이다.




포천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"한국 아직도 그래요?" 엔비디아 직원 질문에…삼성맨 '탄식'[인터뷰] "한국 아직도 그래요?" 엔비디아 직원 질문에…삼... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"아무리 돈으로 치장해도 소용없어"천박해 보이는 것들

배우 안성기, 30일 응급실 이송…현재 중환자실 위중

트럼프가 보낸 선물 언박싱한 李대통령 "혹시 백악관 열쇠?"

"얘 또 회비 안 냈네" 이제 딱 걸린다…진화하는 '모임통장'

존 F. 케네디 외손녀 사망… 끝나지 않는 가문의 비극

'악성' 미분양 3만가구 육박13년만 최대치

"소프트뱅크, 오픈AI에 400억달러 투자 완료"

새로운 이슈 보기