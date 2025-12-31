본문 바로가기
[신년사]오화경 저축은행중앙회장 "서민금융 제도개선 추진"

문채석기자

입력2025.12.31 10:11

2026 병오년 신년사

오화경 저축은행중앙회 회장이 내년에 서민금융·생산적 금융 활성화를 위한 제도 개선을 추진하겠다고 밝혔다.


오화경 저축은행중앙회장. 저축은행중앙회

오화경 저축은행중앙회장. 저축은행중앙회

오 회장은 31일 신년사를 통해 "영업 채널 확대·저축은행 발전 전략 마련 등을 통해 미래의 성장 기반을 마련해 나가겠다"며 이같이 말했다.

오 회장은 "연체율이 1년9개월 만에 6%대로 안정화됐고, 흑자전환이라는 결실을 맺어 시장의 우려를 상당 부분 불식시켰다"고 올해를 돌아봤다.


그러면서 "내년에도 경기침체, 규제 강화 등에 따른 영업환경 위축으로 우리가 풀어가야 할 과제는 계속될 것으로 예상된다"고 예상했다.


오 회장은 저축은행이 중소서민금융 선도 기관 역할을 다할 수 있도록 지원하겠다고 강조했다.

그는 "프로젝트파이낸싱(PF) 대출·부실채권(NPL) 자회사 등을 통해 건전성 관리를 지원하겠다"며 "배드뱅크·새출발기금 대상 확대 등 정책 과제 대응과 책무구조도의 안정적 도입도 지원할 것"이라고 했다.


정보기술(IT) 시스템 안정성 및 디지털 금융 경쟁력 확보에 관해서도 언급했다.


오 회장은 "차세대 통합금융정보시스템(IFIS) 구축 추진, 정보보호솔루션 고도화 등을 통한 IT 보안을 강화하고 비대면 프로세스 기능 개선 등 디지털 금융 경쟁력을 확보하겠다"고 했다.


이어 "해킹 및 비대면 금융사기 예방 강화 솔루션을 구축해 소비자 보호를 강화할 것"이라고 강조했다.


오 회장은 내년 저축은행 업계가 한층 더 신뢰받는 기관으로 거듭나길 바란다고 말했다.


그는 "'천추백련', 오랜 시간 수많은 단련을 거칠수록 더욱 강해진다는 그 뜻처럼 저축은행 업계도 한층 더 견고하고 신뢰받는 금융기관으로 성장하길 소망한다"고 했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr
