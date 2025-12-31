본문 바로가기
[날씨]올해 마지막 날, 전국 강추위…아침 최저 영하 12도

변선진기자

입력2025.12.31 07:29

2025년 마지막 날이자 수요일인 31일은 강추위가 이어지겠다.

기온이 큰 폭으로 떨어지며 영하권 강추위를 보인 26일 서울 종로구 광화문광장을 지나는 시민들이 발걸음을 서두르고 있다. 2025.12.26 윤동주 기자

기온이 큰 폭으로 떨어지며 영하권 강추위를 보인 26일 서울 종로구 광화문광장을 지나는 시민들이 발걸음을 서두르고 있다. 2025.12.26 윤동주 기자

기상청에 따르면 아침 최저기온은 -12~0도, 낮 최고기온은 -5~5도로 예보됐다. 평년(아침 -12~0도·낮 1~9도)보다 5도가량 낮은 수준이다.


주요 지역 최저 기온은 이날 오전 6시 기준 ▲서울 -5.7도 인천 -6도 춘천 -8.5도 강릉 -3.2도 대전 -3.1도 대구 -0.9도 전주 -1.6도 광주 0도 부산 1.1도 제주 6.3도로 예상된다.

바람이 강하게 불어 체감온도는 더 낮겠다. 서울의 경우 체감온도가 -14도까지 떨어지겠다.


충남 서해안은 새벽까지, 전라 서해안은 오전까지 눈이 내리겠다. 늦은 밤부터 경기 남서부와 충남 내륙에도 눈발이 날리겠다. 예상 적설량은 1㎝ 미만이다. 눈이 내리는 지역에서는 가시거리가 짧고 도로가 미끄러운 곳이 있겠으니 교통안전과 보행자 안전에 각별히 유의해야겠다.


바다 물결은 동해·서해 앞바다에서 0.5~2.0m, 남해 앞바다에서 0.5∼1.5m로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내 먼바다) 파고는 동해 1.5~4.0m, 서해 0.5~3.5m, 남해 0.5~2.5m로 예상된다.

미세먼지 농도는 청정한 북서 기류 유입과 원활한 대기 확산으로 전 권역에서 '좋음' 수준이겠다.





변선진 기자 sj@asiae.co.kr
