[인사]KB손해보험

최동현기자

입력2025.12.30 17:54

<선임>

◆부서장

▲서울TC2사업단장 황원식 ▲서울Pro사업부장 이승욱 ▲부산TC사업단장 윤재현 ▲호남TC사업단장 송영우 ▲인천GA사업단장 김덕주 ▲대구GA사업단장 권나영 ▲일반기획파트장 김남엽 ▲중국법인장 손세욱 ▲일반상품파트장 최병두 ▲단체상해사업부장 이혜원 ▲채널영업1부장 김용범 ▲플랫폼운영부장 이전휘 ▲다이렉트자동차사업부장 이종근 ▲데이터지원파트장 나하나 ▲장기심사파트장 김숙현 ▲장기SIU부장지욱현 ▲경기보상부장 김기성 ▲부산보상부장 최선욱 ▲방카슈랑스사업부장 심영희 ▲연금자산컨설팅파트장 이효영 ▲IT개발파트장 강승엽 ▲송무파트장 류영진


<전보>

◆부서장

▲조직성장파트장 박효철 ▲개인마케팅파트장 김윤수 ▲교차사업부장 김윤상 ▲서울지역단장 김병석 ▲서울북부지역단장 신현선 ▲구리지역단장 조현근 ▲서울TC1사업단장 마숙민 ▲경기지역단장 이종욱 ▲경인지역단장 손현각 ▲안양안산지역단장 배지원 ▲강원지역단장 이규남 ▲강릉지역단장 오성록 ▲경인강원TC2사업단장 최원익 ▲부산지역단장 전용선 ▲창원지역단장 이연승 ▲대구지역단장 석을생 ▲대구TC사업단장 이승환 ▲대전지역단장 한충수 ▲충남지역단장 송기상 ▲전남지역단장 김현심 ▲충청TC사업단장 김미선 ▲일반채널사업부장남기호 ▲재물해상인수파트장 박석원 ▲특종인수파트장 조용민 ▲법인영업4부장 정길환 ▲다이렉트마케팅파트장 강혜진 ▲AI디지털혁신부장 이상윤 ▲고객컨택파트장 송진호 ▲수도권동부보상부장 강호길 ▲대구보상부장 백성관 ▲자산투자파트장 정우근 ▲IT기획파트장 최세환 ▲IT프로젝트지원파트장 윤숙자 ▲정보보호파트장 김은배 ▲자산리스크파트장 차재교 ▲소비자정책파트장 김소희 ▲소비자보호파트장 박경애 ▲고객경험파트장 임남수





최동현 기자 nell@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

