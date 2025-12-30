본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

영남

‘여행 성지’ 예약 완료… 양산시, SRT 매거진 ‘2026 방문도시’ 선정

영남취재본부 김철우기자

입력2025.12.30 16:01

시계아이콘00분 41초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

전국이 주목하는 ‘2026 양산방문의 해’ 본격 시동

2026년, 대한민국 여행자들의 발길이 경남 양산으로 모인다.


양산시가 SRT 매거진이 발표한 '2026 방문도시'로 선정되며, '2026 양산방문의 해'를 앞두고 전국 단위 관광 홍보에 속도를 내게 됐다.

SRT 매거진 방문도시 트로피.

SRT 매거진 방문도시 트로피.

AD
원본보기 아이콘

이번 선정은 SRT 매거진이 2025년 9월, 1만 2160명이 참여한 독자 설문조사 결과를 바탕으로 매거진 에디터와 전문가 의견, 관광 콘텐츠의 경쟁력과 향후 성장 가능성 등을 종합적으로 검토해 이뤄졌다.

그 결과 양산시는 내년 관광 흐름에서 주목할 만한 '2026 방문도시' 15곳 가운데 하나로 선정됐다.


양산시는 2026년을 '양산방문의 해'로 지정하고, 통도사·황산공원·천성산 등 지역의 자연·역사·문화 자원을 아우른 '양산12경'을 중심으로 대표 관광 콘텐츠를 단계적으로 확충하고 있다.


양산12경은 사계절마다 서로 다른 매력을 지닌 명소로, 1년 내내 열두 번의 설렘을 전하는 양산 관광의 상징으로 자리 잡고 있다.

아울러 오는 3월부터 '물금역 양산프렌즈 웰컴센터' 운영을 시작으로 '황산공원 이색 미션게임', '모바일 스탬프투어' 등 관광 캐릭터를 활용한 체험형 콘텐츠와 참여 프로그램을 순차적으로 선보여 관광객 만족도를 높이고, '다시 찾고 머무는 도시 양산'의 이미지를 강화해 나갈 계획이다.


시 관계자는 "SRT 매거진 방문도시 선정은 양산이 특별한 명소만을 찾아 소비하는 방식의 관광을 넘어, 일상과 자연, 사람과 문화가 어우러진 여행지로서의 가치를 인정받은 결과"라며 "2026 양산방문의 해를 계기로 누구나 부담 없이 찾고 다시 오고 싶은 도시로 만들어 가겠다"고 말했다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"초봉 5000만원 받고 1년 간 군대 가라"…징병제 부활 대신 선택한 '이 나라' "초봉 5000만원 받고 1년 간 군대 가라"…징병제 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

둘 중 한 명은 거짓말 하고 있고, 트럼프는 매우 화났다

"돈 놀리면 벼락거지"…부동산 막히자 '이것' 쓸어 담았다

'보디빌더 사진만 가득' 얼굴 화끈…"이게 왜 자꾸 떠?" '알고리즘 리셋' 하는 MZ들

"젊을 때 애 낳을걸 너무 후회돼"…병원서 오열한 여성들, 알고보니

"팔짱 끼면 사귀는건가요"…돌싱 남녀, '호감 신호' 차이

라면은 후루룩, 화장품은 쓸어담기…외국인 일상 된 이곳

국힘 당무감사위 "당원게시판 문제, 한동훈 관리 책임 확인"

새로운 이슈 보기