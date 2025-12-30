이명식 목송그룹 회장, 광주 서구에 고향사랑기부금 기탁

"지역 발전·취약계층 지원"

광주시 서구는 목송그룹 이명식 회장이 지역 발전과 취약계층 지원을 위한 고향사랑기부금 500만원을 기탁했다고 30일 밝혔다.

광주 서구가 30일 서구청 1층 명예의 전당에서 목송그룹(회장 이명식)으로부터 지역 발전과 취약계층 지원을 위한 고향사랑기부금 500만원을 기탁 받았다. 광주 서구 제공 AD 원본보기 아이콘

이명식 회장은 목송산업개발㈜, 목송엘리베이터㈜ 등 지역 기반의 종합주택관리 전문기업을 이끌며 올해 장성·영암·곡성·영광·순창 등 호남권 지자체에 잇따라 기부 활동을 펼치는 등 지역사회 공헌에 앞장서고 있다.

이 회장은 150만원 상당의 고향사랑기부 답례품 포인트도 광주전남베트남교민회(마륵동)에 다시 기부하겠다는 의사를 밝혀 선순환적 나눔 실천의 의미를 더했다.

그는 "고향사랑기부제가 지역 상생의 마중물이 되길 바란다"며 "기업이 지역과 함께 성장할 수 있도록 앞으로도 다양한 나눔을 실천하겠다"고 말했다.

김이강 서구청장은 "지역과 기업이 함께 성장할 수 있는 '착한 도시 서구'에 기부해 준 것에 대해 감사하다"며 "기부금은 서구의 사회적 취약계층을 위한 복지정책과 지역발전 사업에 소중히 활용하겠다"고 전했다.





호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>